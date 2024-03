Prefeito Augusto Castro é recebido pelo presidente Lula e pelo vice, Geraldo Alckmin

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), foi recebido hoje, dia 12, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo vice-presidente e ministro do ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin, depois de participar no Palácio do Planalto da solenidade de anúncio dos 100 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, um dos quais foi destinado ao município pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

No encontro, o prefeito Augusto Castro agradeceu ao presidente da República os recursos destinados pelo Governo Federal à construção de 696 unidades habitacionais para famílias desabrigadas pelas chuvas e enchentes do final de dezembro de 2021. O processo licitatório está na fase final para que as obras sejam iniciadas tão logo receba autorização do Tribunal de Contas da União (TCU). O mesmo projeto prevê a construção de dois parques lineares entre a Rua da Bananeira e o bairro Maria Matos assim que as famílias forem realocadas.

Capacitação

O Chefe do Executivo itabunense também fez agradecimentos à seleção de Itabuna para uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), que será fundamental para a capacitação dos estudantes, tendo destacado a importância do equipamento para a educação e o futuro da juventude de Itabuna e região. “Vamos fortalecer a ciência e a educação tecnológica com a o Instituto Federal que considero fundamental para a educação e o desenvolvimento dos jovens de nossa cidade”, disse.

Na semana passada, Itabuna foi beneficiada com mais duas unidades básicas de saúde, uma creche-escola para a Educação Infantil e um ônibus para o transporte escolar. A construção desses novos equipamentos e o veículo terão investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC Seleções depois que o Governo Federal aprovou três de um lote de projetos cadastrados pelo município.