Prefeito Augusto Castro e secretária da Educação recebidos em audiência na Secretaria da Educação da Bahia

Uma educação de qualidade é fundamental para o futuro das crianças e jovens. Demonstrando comprometimento com esta pauta, a secretária municipal da Educação, professora Adriana Tumissa e o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), foram recebidos em audiência na Secretaria da Educação do Estado da Bahia em busca de melhorias para a Rede Municipal de Ensino.

Neste encontro com a secretária estadual da Educação, professor Adélia Pinheiro, também esteve presente o superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, Wenceslau Júnior.

Foi discutida a ampliação do acesso à educação e a possibilidades de parcerias entre o Estado e o Município para aprimorar o ensino em Itabuna. Após a reunião, a secretária municipal da Educação e o prefeito Augusto Castro também foram recebidos pela superintendente de Políticas Públicas para a Educação Básica (SUPED), professor Rosilene Vila Nova Cavalcante.

A Administração Municipal prossegue trabalhando firmemente, buscando parcerias e soluções inovadoras, que são fundamentais para garantir que o município proporcione um ensino de qualidade aos estudantes, preparando-os para um futuro de sucesso.