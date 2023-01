Prefeito Augusto Castro e secretário Júnior Brandão fazem chamada para matrículas

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), e o secretário municipal da Educação, Josué Brandão Júnior, gravaram vídeo para as redes sociais da Prefeitura conclamando pais e responsáveis para que matriculem crianças e adolescentes para o ano letivo de 2023. Desde segunda-feira que está aberta a temporada de matrículas para alunos da rede e na próxima semana para os novatos.

O prefeito disse que para garantir uma educação de boa qualidade e mais dignidade para todos os servidores da Educação, a Prefeitura fez um dos maiores investimentos no setor educacional. Ele destacou, por exemplo, que a melhoria da educação pública municipal começou em seu primeiro ano de governo.

“Pela primeira vez na história de Itabuna, o professor recebeu reajuste salarial equiparado ao piso nacional, como forma de valorização da categoria”. Augusto lembrou também que tem honrado fielmente seu compromisso de campanha, ao manter o pagamento salarial rigorosamente em dia, tanto dos professores quanto dos demais servidores públicos municipais.

Outros importantes investimentos destinados à Rede Municipal de Ensino destacados pelo prefeito, foram a requalificação, ampliação e modernização dos prédios escolares, além da aquisição de novos equipamentos, material didático, bem como todo o mobiliário escolar em substituição aos sucateados encontrados no início do governo.

“Esses investimentos têm sido importantes para garantir não apenas uma boa qualidade do ensino, como o bem-estar e a permanência do aluno na sala de aula. Além disso, promove a valorização e a dignidade de todos os envolvidos na Educação municipal, porque essa é uma das nossas prioridades em Itabuna”, afirmou o prefeito.

De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal da Educação, até amanhã deverão ser matriculados os alunos das séries iniciais, de 1º ao 5º ano. Já os alunos que vão ingressar do 6º ao 9º ano, deverão confirmar as matrículas na quinta e sexta-feira, dias 26 e 27.

O titular da Secretaria da Educação, Júnior Brandão, disse que a renovação da matrícula do estudante da Rede Municipal que frequentou a sala de aula em 2022 será garantida. Mas ,só para os que solicitarem a vaga dentro do prazo estabelecido e desde que haja o ano/série subsequente.