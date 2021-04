Prefeito Augusto Castro empossa novos diretores das escolas da rede municipal

Os novos diretores das escolas da Rede Municipal de Ensino participaram na manhã de quinta-feira, 15, do ato de assinatura e entrega do Termo de Posse em cerimônia presidida pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Contando com a presença da secretária Janaína Araújo e de parte dos nomeados em razão da pandemia, o ato aconteceu no Teatro Municipal Candinha Dórea, sendo transmitido pelas redes sociais.



“Itabuna tem grande potencial educacional que precisa ser explorado. Estamos trabalhando para que a Educação no município tenha uma atenção especial”, frisou o prefeito Augusto Castro. Ele informou que deu autorização para reforma, ampliação e modernização de toda estrutura física das unidades escolares.



Augusto citou ainda a necessidade de um trabalho eficaz que reduza os índices de evasão escolar dos alunos e melhore as condições de ensino-aprendizagem. Segundo o prefeito, a administração não vai medir esforços para que professores e os servidores da Rede Municipal de Ensino sejam constantemente motivados. A necessidade de uma atenção especial que deve ser dada às creches também foi ressaltada.



A secretária municipal de Educação, Janaína Araújo, ressalta que a transmissão virtual do evento para que os demais diretores acompanhassem a cerimônia no Teatro Candinha Dórea se deveu às medidas de prevenção ao novo coronavírus. “Havia a necessidade de que participassem deste momento tão importante”, ressaltou.