Prefeito Augusto Castro entrega 1º etapa do projeto de requalificação da Orla do Beira-Rio

“Quero destacar a importância desse equipamento para a autoestima da cidade. Para a nossa população será local de lazer, entretenimento e de interação das pessoas e das suas famílias. A partir de agora, a Orla da Beira-Rio se transforma no cartão-postal de Itabuna, que conta com mais de 200 mil habitantes e diariamente recebe uma população flutuante de mas de 50 mil pessoas que vêm em busca do comércio, bens e de serviços e vai desfrutar deste espaço”.

O comentário foi feito pelo prefeito Augusto Castro (PSD) na noite des segunda-feira, dia 28, na solenidade de entrega das obras e serviços de reconstrução de mais trecho da Orla da Beira-Rio na denominada Alameda da Juventude, entre a Ponte Miguel Calmon (Marabá) e a Praça Olinto Leone. “Itabuna é uma cidade bonita, mas estava muito mal cuidada e ainda precisamos recuperar nossos equipamentos urbanos”, acrescentou Augusto Castro.

As obras do projeto do arquiteto e urbanista itabunense Matheus Esquivel têm continuidade na margem direita do Rio Cachoeira, entre o Espaço Cultural Josué Brandão e a Ponte Miguel Calmon (Marabá), cuja segunda etapa será entregue, brevemente. Todo o projeto contempla cerca de 6 km de orla, entre a nova ponte sobre o Rio Cachoeira, ligando a Avenida Amélia Amado ao Bairro da Conceição, e a Praça Berilo Guimarães, no Mangabinha, inaugurada em clima de festa no dia 5.

“Temos uma Orla da Beira-Rio que é muito bonita, mas necessitava ser humanizada para que pudesse ser utilizada por crianças, jovens e idosos que não têm área de lazer. Por isso, pensamos nesta organização da cidade com a recuperação de praças públicas e equipamentos esportivos como quadras, campo do futebol amador e pista de skate”, realçou o prefeito. Ele falou ainda que a cidade vive nova realidade que levanta a autoestima de todos e abre a possibilidade de gerar empregos e oportunidades.

Citou o projeto de reconstrução da Avenida Amélia Amado da beira-rio até a rodovia BR-101, com a implantação de parques, novas pistas e moderna iluminação. “No primeiro mandato fizemos o maior investimento em infraestrutura com a pavimentação de ruas em toda a cidade. O povo respondeu com a maior votação para um prefeito na história da cidade e a reeleição, algo inédito, além da formação de uma bancada com 17 vereadores. “Foi a resposta da população ao nosso trabalho que vai continuar” afirmou.



A secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, dise na abertura da solenidade que o novo equipamento na margem esquerda do Rio Cachoeira– avenidas Firmino Alves e Francisco Ribeiro Júnior e Alameda da Juventude, no centro – ganhou canteiros e bancos, meio-fio, piso, obras com alvenarias e pavimentação, além de equipamentos esportivos e de lazer e iluminação em LED, pontos de ônibus, espaços para a Melhor Idade e pets.

Também houve a implantação de quiosques, paisagismo e visual, pergolados gourmet, posto da Guarda Civil Municipal, parque infantil, ponto de ônibus e urbanização. “Por isso, queremos agradeder aos operários, engenheiros, arquitetos e urbanistas e aos profissionais que proporcionaram aos itabuenses este espaço tão belo e acolhedor.

A secretária lembrou que desde o início a gestão do prefeito Augusto Castro pavimentou 360 ruas de barro em cerca de 40 bairros, implantou academia ao ar livre e uma moderna pista de skate vizinha a Areninha de Futebol na Avenida Fernando Cordier e recuperou a Passarela Carlos Alves Oliveira, sobre a extinta Ilha do Jegue, nas proximidades do Espaço Cultural Josué Brandão.

O presidente da Câmara de Vereadores, Manoel Porfírio (PT), disse que a 1º etapa do Projeto Orla da Beira-Rio consolida a moderna visão urbanística da Prefeitura na gestão Augusto Castro e dá a dimensão de futuro gandioso para Itabuna.

“Há anos a cidade sofria com aspecto envelhecido. Era como se fosse uma mulher banguela, por falta de cuidados”, comentou Porfírio, parafraseando a visão da antropológico francês Claude Lévi-Strauss ao chegar à Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, ‘uma boca desdentada’, em 1934, citada na biografia que inspirou o verso da canção ‘O Estrangeiro’, de Caetano Veloso.