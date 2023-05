Prefeito Augusto Castro entrega a USF Aurivaldo Sampaio em clima de festa

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), entregou aos moradores do São Lourenço, na manhã desta sexta-feira, dia 19, a nova Unidade de Saúde da Família Aurivaldo Peixoto Sampaio, que foi requalificada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e as Faculdades Santo Agostinho de Itabuna (FASA). Há anos que a unidade necessitava de obras de reforma e ampliação.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, destacou o plano de recuperação da estrutura da Atenção Básica e os demais investimentos. Além de autoridades políticas, líderes comunitários, secretários municipais e servidores do município, a comunidade do bairro marcou presença no ato demonstrando satisfação e aprovação pelas ações executadas pela Administração Municipal.

“Para nós que estamos sempre aqui buscando atendimento, é motivo de alegria ver um posto de saúde todo arrumado e limpo”, comentou a dona de casa Maria José dos Santos, moradora da Rua Espírito Santo. Já a moradora da Rua B Sandra Farias Oliveira disse que valeu a pena a espera. “A unidade ficou mais espaçosa e melhor, o serviço de Odontologia agora é disponível para os moradores”.

Por sua vez, a dona de casa Tatiana Silva, também moradora da Rua Espírito Santo, aprovou o resultado das intervenções executadas pela Prefeitura e ainda deu sugestões para outras áreas. “Dá gosto entrar neste posto de saúde. Está tudo muito lindo e arrumado. Agora, só precisa agilizar mais a marcação de exames”, sugeriu.

A Unidade de Saúde da Família Aurivaldo Peixoto Sampaio realiza média diária de 105 atendimentos, o que inclui consultas médicas, odontologia, nutrição, enfermagem e vacinação.

O prefeito Augusto Castro reforçou a importância dos investimentos na Atenção Básica de Itabuna durante sua fala. “Sabemos que a realidade da saúde, seja na capital ou no interior, é muito complexa. Mas estamos avançando e buscando ampliar a presença do Departamento da Atenção Básica em cada bairro. Tenho conversado muito com a estrutura do nosso governo, para que possamos ampliar ainda mais os nossos serviços”, disse.

“Sabemos que a demanda por exames, por exemplo, é muito grande. Pensando em resolver essa situação, estamos organizando um grande mutirão para o mês de junho para desafogar demandas reprimidas por exames, consultas e procedimentos médicos. Será o maior mutirão da história de Itabuna com a realização de cinco com a previsão de 18 mil consultas, exames e pequenos procedimentos”, informou Augusto Castro.

O prefeito lembrou que a requalificação das unidades de saúde da cidade era uma promessa de campanha. “Nós temos 33 Unidades Básicas e de Saúde da Família na Rede de Atenção Básica. Já reformamos a metade, temos uma em construção no Vila Anália e vamos licitar outras quatro. Nossa meta é cuidar da Atenção Básica e das pessoas”, concluiu.