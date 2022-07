Prefeito Augusto Castro entrega cinco novas viaturas à Guarda Civil Municipal 

A entrega simbólica de cinco novas viaturas à Guarda Civil Municipal (GCM) foi um destaque à parte na solenidade de inauguração da Vila Junina de Itabuna, na Praça Olinto Leone, na noite de quarta-feira, dia 29. Além de dar suporte às ações da GCM durante a realização do Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos, a nova frota vai melhorar consideravelmente o trabalho diário da corporação.

Conduzido pelo de Itabuna, prefeito Augusto Castro (PSD), o ato de entrega dos veículos à GCM foi prestigiado pela primeira-dama e secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro, pelo secretário de Segurança e Ordem Pública, Humberto Mattos, pela comandante da Guarda Municipal, Roseane Santos Silva, secretários e assessores municipais.

Boa parte do efetivo da GCM, principalmente os agentes que atuam no Grupo Ostensivo de Proteção Ambiental (GOPA), Pelotão de Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) e na Patrulha Guardião Maria da Penha também participaram do evento na Praça Olinto Leone, no centro da cidade.

Ao destacar os investimentos na Guarda Civil Municipal, o prefeito Augusto Castro enfatizou a relevância do trabalho dos mais de 250 agentes na vigilância do patrimônio público, manutenção da ordem pública, preservação ambiental e na defesa das mulheres vítimas da violência doméstica.

“Dada a importância do trabalho desta corporação, é fundamental promovermos a valorização e a reestruturação da Guarda Civil Municipal integrada por mulheres e homens valorosos, um patrimônio da coletividade itabunense”, disse o prefeito.

Ele observou que três das cinco novas viaturas estão equipadas com presídio, a fim de garantir mais segurança aos agentes da GCM. Augusto Castro disse ainda que outros investimentos em equipamentos já estão planejados para os próximos meses, inclusive a aquisição de armamento, por meio de convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado. Com a nova frota, passam a dez os veículos à disposição da Guarda.

Para o titular da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP), Humberto Mattos, a chegada das novas viaturas tem um impacto muito positivo, tanto pelo momento propício em que estão chegando, bem como para melhor operacionalizar o trabalho preventivo e ostensivo realizado cotidianamente pela Guarda Civil Municipal.

“Além de dar melhor suporte às ações da GCM durante o Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos, as novas viaturas ficarão à disposição da corporação dando melhor infraestrutura, mais conforto e segurança, instrumentalizando com mais qualidade o serviço desempenhado pelos guardas-civis municipais”, disse.

A comandante da GCM, Roseane Santos Silva, também fez questão de destacar as melhores condições de trabalho que as novas viaturas vão proporcionar aos agentes da Guarda, principalmente dando mais segurança e agilidade nas ações de patrulhamento e atendimento das demandas da população itabunense.

“São veículos modelo S-10 equipados com um acessório especial que atende às necessidades de melhor segurança para a corporação, dando melhores condições de trabalho e eficiência às nossas ações”, argumentou. Roseane também falou da reestruturação da Base de Operações da GCM que está sendo executada pelo Governo municipal, por meio da SESOP.