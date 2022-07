Prefeito Augusto Castro entrega creche no Lomanto e anuncia novos investimentos 

“Nossa preocupação é investir na Educação, tanto no pedagógico quanto na estrutura”, disse o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), durante a entrega da creche Ester Gomes, nesta terça-feira, dia 19, no bairro Lomanto Júnior.

A unidade da Secretaria Municipal da Educação (SEDUC) passou por obras de requalificação. O espaço ganhou banheiros, parque infantil, melhorias nas salas, refeitório e cozinha. Atualmente, Itabuna tem 11 creches, a exemplo da Ester Gomes, que atende a 64 crianças de 2 a 3 anos.

“ Já conseguimos duas creches com FNDE: uma Vila Anália e outra, no Daniel Gomes” , anunciou o prefeito na solenidade. Segundo ele, no início da gestão todos os equipamentos públicos foram encontrados degradados nas áreas da saúde, educação e assistência social.

“Então, a gente está investindo para mudar essa realidade. Não só na infraestrutura, na humanização. Vamos investir na construção e inauguração de novos equipamentos como este que dão conforto e tranquilidade para as mães. A gente sabe da carência e da necessidade de creches na cidade ao longo dos anos, mas estamos avançando. Aqui a gente vê a alegria das crianças e de pais e mães que têm essa responsabilidade junto com professores e psicólogos”, afirmou.

Para o secretário municipal da Educação, Josué Brandão Júnior, uma melhor estrutura física das unidades escolares e de creches reflete no aprendizado. “ Aqui, o cuidado é com a criança e com as mães. Só temos a agradecer ao prefeito Augusto Castro pelo olhar com as 89 escolas da rede municipal”, assinalou.

Ele lembrou que as escolas passaram por problemas por causa da pandemia e das enchentes do final de dezembro do ano passado. “ O prefeito não melhorou apenas a estrutura física, mas investiu em brinquedos, materiais e mobiliários. Queremos também distribuir fardamento escolar e mochilas”, afirmou Júnior Brandão.

A diretora da Creche Ester Gomes, Clésia Costa, disse que em 2021 a estrutura estava degradada. “O forro das salas, por exemplo, estava desabando. Agora, estão em boas condições. Quando chovia molhava as mesas e cadeiras, o que nos trazia desconforto. Agora está tudo requalificado” , comemorou.

A dona de casa Adeilza Meneses tem uma filha de quatro anos matriculada na Creche Ester Gomes. “Hoje é outro ambiente. As paredes estavam manchadas, agora estão lindas. Mudou tudo. Agradeço a Deus e ao prefeito Augusto Castro”, comemorou. A solenidade contou com a participação de secretários municipais, vereadores e líderes comunitários