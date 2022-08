Prefeito Augusto Castro entrega Escola Frederico Smith Lima sob clima de emoção

Em uma cerimônia marcada por muita alegria e emoção, a Escola Frederico Smith Lima, no Bairro Urbis IV, foi reinaugurada pelo prefeito Augusto Castro (PSD), na tarde de quarta-feira, dia 10. A unidade escolar foi requalificada pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC).

O Grupo Escolar Frederico Smith Lima passou por reformas em toda sua estrutura física, hidráulica, elétrica, além da troca de piso, telhado e substituição da caixa d’água. A escola funciona em três turnos, sendo matutino e vespertino, para alunos a partir dos 10 anos de idade do fundamental II (anos finais do 6º ao 9º ano), e o período noturno é destinado para alunos do segmento da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Emocionada, a diretora Vivian Cléia Miranda Menezes relembrou o momento difícil que passou e agradeceu ao prefeito Augusto Castro por requalificar a escola. “O momento de hoje eu defino em duas palavras: felicidade e gratidão”, sintetizou.

A diretora lembrou-se da aflição de quando se deparou com a situação da escola praticamente submersa pelas águas chuvas e das enchentes do Rio Cachoeiro no final de dezembro do ano passado. “Uma construção de 32 anos foi perdida em poucos dias. Só vinham lágrimas aos olhos, pois, perdemos tudo. Hoje, estamos aqui reinaugurando as novas instalações. Posso dizer que nossa escola renasceu, em poucos meses”, disse.

A aluna Milena Santos de Oliveira, 13 anos, que estava muito contente e empolgada fez questão de agradecer no palco ao prefeito Augusto Castro. “Estamos muito felizes. Todos nós estávamos na expectativa de que as aulas presenciais voltassem, para que voltássemos a estudar. Eu estava muito ansiosa. Gostei da pintura e de toda reforma. Muito obrigada”, agradeceu.

Segundo a diretora, as aulas presenciais retornaram no dia 13 de junho, mesmo com a unidade passando por reformas. “Tenho que agradecer a Faculdade Anhanguera por ter doado 200 carteiras e também ao Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães pela doação de 50 carteiras”, agradeceu Vivian Cléia Menezes.

O secretário municipal da Educação, Josué Brandão Júnior, enfatizou a importância de a gestão investir na área. “Prefeito, obrigado pelo investimento que o senhor tem feito na Educação, além das requalificações das unidades escolares, valorização dos servidores, como o reajuste salarial dos professores da rede municipal de ensino, que muitos não acreditavam”, salientou.

“Também não posso esquecer que recentemente autorizei que todas as escolas da cidade recebessem pelo menos dois computadores novos. Há muito tempo que não haviam investimentos nessa área e as escolas do campo também serão beneficiadas. Agradecemos a Deus pela visão que você está tendo na Educação”, disse o secretário Junior Brandão.

A presidente de Conselho Municipal Escolar, Hustana Fernanda, destacou o momento para a comunidade do Urbis IV. “ Quando acompanhamos o retorno das atividades nas escolas é um momento singular. Vimos como essa unidade foi devastada. Revitalizar a escola é revitalizar o bairro. Por isso, desejo boa sorte a equipe e que tenhamos mais momentos como esse”, discursou.

No seu pronunciamento, o prefeito Augusto Castro ressaltou que a educação é fundamental na vida das pessoas. “É gratificante ver a alegria dessas crianças e adolescentes. Sabemos da importância desse equipamento que atende vários bairros como: Jorge Amado, Lomanto, Nova Itabuna dentre outros próximos dessa região. Estamos entregando um equipamento de qualidade”, disse.

Além de falar sobre novos investimentos, ele anunciou que a reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Joana Angélica Guimarães, vai doar 14 computadores a Escola Frederico Smith Lima. E aproveitou para agradecer ao deputado federal Paulo Magalhães que anunciou novos investimentos na educação pelo FNDE.

O parlamentar conseguiu aprovar cerca de R$ 17 milhões para a construção de duas escolas, uma terá cinco salas de aula e a outra terá nove salas, e de duas creches, cujos terrenos estão legalizados. Agora, a Prefeitura aguarda o repasse dos recursos e a conclusão da licitação para o início das obras”, afirmou o prefeito Augusto Castro.

O prefeito Augusto Castro relembrou que uma das suas promessas de campanha foi reabrir o Colégio Sesquicentenário (CISO). Por isso, solicitou às secretarias municipais da Educação e de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), que desenvolvessem projetos arquitetônicos e estrutural para que a Prefeitura entregue um moderno equipamento que, segundo o prefeito, será a maior escola municipal em tempo integral do sul da Bahia.

Participaram da solenidade os secretários de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, de Segurança e Ordem Pública, Humberto Mattos, de Transportes e Trânsito, Thales Silva, de Gestão e Inovação, Moisés de Carvalho, a subsecretária de Saúde, Lânia Peixoto, o presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento EMASA, Raymundo Mendes Filho, o assessor Afonso Dantas, vereadores, o ex vereador Marcelo Souza, gestores, colaboradores e alunos.