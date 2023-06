Prefeito Augusto Castro entrega mais uma escola do campo em Itabuna reformada e requalificada

Dando sequência às entregas de unidades escolares requalificadas no Programa de Reforma e Requalificação das Escolas da Rede Municipal de Ensino, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), inaugura nesta sexta-feira, dia 2, às 9 horas, a Escola Municipal Francisco de Sá.

Integrante do Setor de Escolas do Campo, a unidade da Secretaria Municipal da Educação está localizada na Fazenda Boa Sentença, nos arredores do Projeto Agrícola Roça do Povo, nas proximidades do Bairro de Ferradas, zona leste do município.

Há quase um século, funciona com duas salas de aula e espaços educativos. As obras de requalificação contemplaram a troca e elevação do nível do telhado, melhoria das redes elétrica e hidráulica, revestimento em piso cerâmico e pintura, além de novos mobiliários, brinquedos, jogos educativos, equipamentos e utensílios de cozinha.

Desde 2014, educadora e responsável pela Escola Francisco de Sá, a professora Adriana Nascimento dos Santos falou do quanto gratificante tem sido ver a transformação pela qual passou a unidade de ensino.

Como profissional do Magistério público há mais de três décadas, ela revela que ainda não havia presenciado algo do nível do que aconteceu naquela escola do campo.

“Como professora na Rede Municipal de Ensino há 14 anos, por mais de 33 anos atuei no magistério em outros municípios. Nunca tinha visto o que estou presenciando. A requalificação da Escola Francisco de Sá é algo que impressiona, porque a estrutura agora parece de uma escola particular’, comentou.

“Com este Programa de Requalificação das Escolas, o prefeito Augusto Castro está mudando por completo e para melhor a infraestrutura da educação em Itabuna. Estamos vivendo outro momento”, afirmou Adriana dos Santos.

Segundo o diretor de Infraestrutura de Ensino da Secretaria Municipal da Educação, professor Eugênio Abreu, o Programa de Requalificação das Escolas da Rede Municipal de Ensino já devolveu 16 unidades de ensino reestruturadas, enquanto outras nove estão com obras de reforma e/ou ampliação em andamento.

Ele destaca que, além da Escola Francisco de Sá, a Escola Filemon Brandão, outra unidade do Setor do Campo, também já foi requalificada e entregue. “Ainda nesta semana, estaremos iniciando a reforma da Escola Amélio Cordier, no Bairro Santo Inês”, assegurou Eugênio Abreu.