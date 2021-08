Prefeito Augusto Castro entrega nova sede do Centro de Referência em atendimento à Mulher

Na manhã desta quinta-feira, dia 26, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, e a primeira-dama e secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro, fizeram a entrega da nova sede do Centro de Referência em atendimento à Mulher Isabela Nascimento Seara. Agora sediada na Avenida Garcia, nº 630, no Centro, o CRAM é um espaço acolhedor e amplo, que passará a oferecer para as vítimas de violência doméstica cursos profissionalizantes e de defesa pessoal.

O prefeito relembrou o compromisso assumido em campanha de cuidar das pessoas e oportunizar melhores condições de vida para a população. “Ações como essa é o nosso principal objetivo, porque mudam a realidade da vida das pessoas, do cotidiano da cidade. Foi o que prometemos e é o que estamos fazendo diariamente, afirmou.

“O equipamento é importante para a melhoria da assistência de mulheres vítimas de violência, com a proteção que precisam, já que muitas delas estão em condições de vulnerabilidade. E reafirmo: Esse é o nosso principal objetivo, cuidar de pessoas”, enfatizou Augusto Castro.

Para a titular da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro, a entrega da nova sede do CRAM é um marco para o município. “Hoje estamos entregando não só uma nova sede, mas um espaço maior, acolhedor e mais humanizado para que as nossas assistidas tenham o direito de ter um serviço digno, com cursos de defesa pessoal e de capacitação profissional”, informou.

Visivelmente emocionada, Andrea Castro disse ainda que no novo espaço, as mulheres assistidas vão se sentir empoderadas e encorajadas e dispostas a retomar as suas vidas, com a dignidade recuperada. Estiveram presentes no ato de inauguração do CRAM, autoridades municipais, representantes da Rede de Atendimento à Mulher, do comércio e de instituições religiosas.

A titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), Ivete Silva Santana Oliveira, parabenizou a gestão do prefeito Augusto Castro. “Estou muito feliz em participar desse ato e perceber que, ao longo desses 15 anos, é a primeira vez que vejo um prefeito sensível às questões de enfrentamento à violência contra a mulher. Precisamos realmente celebrar esse momento e agradecer também a secretária Andrea Castro pelo trabalho de fortalecimento da rede”, declarou.

O CRAM

O CRAM Isabela Nascimento Seara integra a Rede de Atendimento à Mulher vítima de violência, reunindo ações e serviços das áreas de assistência social, psicológica, jurídica e segurança pública. Foi criado para contemplar o eixo de assistência previsto na Política Nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres.

O nome da nova sede é uma homenagem a Isabela Nascimento Seara, vítima de feminicídio em 2005, aos 23 anos de idade, no apartamento onde morava, no bairro Pontalzinho, área central de Itabuna. À época, o crime cometido pelo ex-namorado repercutiu nacionalmen