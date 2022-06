Prefeito Augusto Castro entrega novas instalações do CREADH  nesta quinta-feira 

Em solenidade programada para às 14 horas desta quinta-feira, dia 9, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), vai entregar as novas instalações do Centro de Reabilitação e Desenvolvimento Humano (CREADH), na Rua Inglaterra, Nº 104, bairro São Judas Tadeu. O imóvel foi recuperado em parceria com o Rotary Club, cujo atual presidente Diogo Matheus Rodrigues encerra o mandato, sendo substituído por Claudio Vitor Santana.

As obras de requalificação e melhoria na infraestrutura física da unidade foram promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. No CREADH é desenvolvido o trabalho de reabilitação de cadeirantes, pessoas amputadas e com sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A unidade da Secretaria Municipal de Saúde conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais integrada por fisioterapeutas, psicólogos, terapeuta ocupacional, gastroenterologista, neurologista (adulto e infantil), ortopedista, fonoaudiólogos e enfermeiros.

As intervenções na infraestrutura do Centro de Reabilitação e Desenvolvimento Humano, que não passava por serviços de manutenção e reformas há muito tempo, foram iniciadas no semestre passado.

Incluiu reparos no telhado, troca de pisos dos espaços de fisioterapia adulto e infantil, além de implantação de nova rampa de acessibilidade e corrimões, essenciais à mobilidade dos pacientes.

Também foram substituídos pisos, azulejos e vasos sanitários, inclusive com instalação de novas pias nos banheiros adaptados. “A requalificação da unidade era um desejo de pacientes e seus acompanhantes e dos próprios profissionais”, como afirmou a administradora do CREADH, Maristela Hillesheim.

O Centro de Reabilitação e Desenvolvimento Humano foi criado há 20 anos para atender pacientes de Itabuna e mais 43 municípios pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ela ressalta que “após as intervenções, atualmente o CREADH oferece melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e para o atendimento humanizado dos pacientes”, finalizou