Prefeito Augusto Castro entrega Praça Heitor Farias requalificada no Mangabinha em clima de festa

‘Agora podemos dizer que a praça é de fato um espaço de digno de lazer, entretenimento e interação para as famílias do Mangabinha, Burundanga e do Bananeira”. Foi assim que o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), definiu seu contentamento ao inaugurar na noite da sexta-feir passada, dia 14, as obras de requalificação da Praça Heitor Farias.

A solenidade fez parte das festividades pelos 113 anos de emancipação política e administrativa da cidade, que será comemorado no próximo dia 28 de Julho. A praça estava lotada já que a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) brindou o Mangabinha com mais uma edição do Ita Pedro nos Bairros.

Ao lado da Primeira-dama, Andréia Castro, secretários municipais, vereadores e lideranças comunitárias, o prefeito descerrou a placa de inauguração das obras sob fortes aplausos dos moradores que há mais de quatro décadas esperavam por uma intervenção do poder público municipal que lhes assegurassem um espaço mais digno de lazer para o bairro.

Visivelmente emocionado, Augusto Castro lembrou de sua ligação com o Mangabinha, onde já residiu e teve a oportunidade de conhecer o empresário Heitor Farias e sua esposa e ex-prefeita de Floresta Azul, dona Liete Farias.

“Esta é uma noite de muita emoção para mim. Cada vez que fazemos entregas como esta, temos a certeza de que estamos resgatando a dignidade e devolvendo a esperança de dias melhores para toda população itabunense”, afirmou.

Augusto disse ainda saber de sua responsabilidade enquanto prefeito e do quanto é preciso investir em obras de infraestrutura urbana, de saúde e de educação. “A cidade precisa de muitas coisas, eu sei. Mas, nós assumimos este compromisso de transformar para melhor a realidade de Itabuna que precisa avançar para resgatar sua posição de polo regional e sua perspectiva econômica”, pontuou o prefeito.

Ele destacou diversos projetos que serão executados em parceria com o Governo do Estado e Governo Federal, principalmente nas áreas de saúde, urbanismo, saneamento básico e ampliação do abastecimento de água.

“Eu estou muito feliz e otimista para este ano, porque nós trabalhamos para desenvolver projetos que nos próximos meses levarão mais dignidade, respeito, esperança e qualidade de vida a todos os bairros de Itabuna. Este é o meu compromisso que, podem ter certeza cumprirei integralmente”, enfatizou Augusto Castro. O prefeito revelou ainda que as praças Antoninho Queiroz, no Fátima e dos Capuchinhos, no Conceição, serão as próximas a receber investimentos de requalificação.

Também na solenidade de inauguração da Praça Heitor Farias, a secretária municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), Sônia Fontes, agradeceu a parceria, a compreensão e a paciência dos moradores e comerciantes do Mangabinha que, por meio do diálogo, participaram ativamente de todo o processo de requalificação daquele espaço público.

“Em nenhum momento, o prefeito Augusto Castro e nós da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo nos recusamos a ouvir os representantes destes segmentos para adequar o projeto, visando acolher os anseios da comunidade. Obrigado a toda equipe de arquitetura e engenharia da SIURB que com dedicação e esforço, fez o melhor para que a praça atendesse às expectativas das famílias do Mangabinha”, afirmou a secretária.

Atuando todo o tempo como mediador entre os representantes do bairro e o Poder Executivo, o vereador e líder do governo na Câmara Municipal, Ricardo Xavier falou de sua emoção em participar da entrega das obras de requalificação da Praça Heitor Farias. “Eu tenho uma ligação muito forte com esta comunidade que foi imprescindível à minha eleição como vereador. Portanto, hoje estou muito feliz em participar deste momento e quero reafirmar o meu compromisso de continuar representando vocês na Câmara para lutar por mais investimentos que possam melhorar a qualidade de vida do Bairro Mangabinha”, concluiu.

Já o presidente da Câmara Municipal, Erasmo Ávila, agradeceu ao prefeito Augusto Castro por ter atendido uma das demandas mais esperadas pelas famílias e comerciantes do Mangabinha. Ele também lembrou dos momentos difíceis pelos quais passaram os moradores do bairro durante a enchente de dezembro de 2021, e o quanto a atuação imediata e constante do prefeito e da ex-secretária de Promoção Social, Andréia Castro, foram imprescindíveis para minimizar o sofrimento das famílias mais sofridas.

A requalificação da Praça Heitor Farias, do Bairro Mangabinha, faz parte do Projeto Praça Viva que vem sendo executado desde 2021 pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SIURB).

Até o momento, já foram entregues requalificadas outras cinco praças: José de Almeida Alcântara (Jardim do Ó), Poeta José Bastos (centro), Alice Monteiro (Santo Antônio), Jardim das Oliveiras (Vila Anália) e a Evanice Pereira Cruz (Sarinha), além da Rotatória Tancredo Neves.

Departamento de Comunicação Social

Prefeitura de Itabuna