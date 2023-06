Prefeito Augusto Castro entrega USF do São Pedro e fala dos avanços da Saúde

“Tenham a certeza de que até o final deste nosso governo entregaremos todas as 33 Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família totalmente requalificadas a Itabuna”. A afirmação é do prefeito Augusto Castro (PSD) durante a solenidade de entrega das obras de requalificação da Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Simão Fitterman à comunidade do bairro São Pedro na noite da quinta-feira, dia 15, passada.

O prefeito destacou os avanços já conquistados na Saúde e o quanto está sendo investido visando requalificar e ampliar a infraestrutura de saúde e reposicionar Itabuna como um dos mais importantes pólos referenciais do Norte/Nordeste do País neste segmento. Augusto citou a ampliação e modernização do Hospital de Base e a reabertura do Hospital São Lucas, cujos recursos estão sendo viabilizados em parceria com o Governo do Estado.

Lembrando que a Atenção Primária é a porta de entrada para assegurar e promover a saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o prefeito destacou o quanto tem sido prioritário a requalificação das unidades da Rede Básica.

“A USF Simão Fitterman é a 16ª requalificada que estamos entregando à população itabunense. Através da parceria mantida com a Faculdade Santo Agostinho, outras duas unidades já estão sendo reformadas. Mas, o nosso compromisso é requalificação de todas as 33 unidades”, reafirmou.

“Para além disso, vamos ampliar a infraestrutura da Atenção Básica com a construção da USF do Vila Anália e de outras quatro unidades, cujos locais já estão sendo identificados”, disse o prefeito. Augusto Castro também falou sobre o projeto do Centro de Especialidades à Saúde da Mulher, que será construído no espaço do antigo SESP, na, área central da cidade.

“Neste Centro, onde serão investidos recursos aproximadamente R$ 4 milhões, vamos oferecer à mulher itabunense atendimento referencial em saúde nas mais diversas especialidades”, pontuou Augusto. Referindo-se à parceria com a Faculdade Santo Agostinho (FASA), o prefeito destacou o quanto tem sido importante tanto para a comunidade itabunense quanto para a instituição de ensino superior.

“Se por um lado a cidade ganha com esta parceria, por outro lado a Faculdade também ganha ao assegurar aos alunos de graduação em Medicina espaços adequados para o desenvolvimento da prática do estágio supervisionado”, argumentou. Ele falou ainda dos números expressivos de mais de 11 mil atendimentos nos dois primeiros dias do Mega Mutirão de Saúde, que acontece na Vila Olímpica Everaldo Cardoso.

Ao finalizar, o prefeito agradeceu aos profissionais de saúde e demais servidores da Unidade de Saúde da Família Simão Fitterman e, ao mesmo tempo, fez um pedido. “Quero pedir que acolham da maneira mais humanizada e carinhosa possível a todos aqueles que buscam atendimento nesta unidade. Quando estamos com a saúde fragilizada o que mais precisamos é de atenção, cuidado e respeito. Desde já, o meu muito obrigado a cada um de vocês”, disse.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar falou do sentimento de gratidão que domina todos os diretores e técnicos quando mais uma unidade de saúde é entregue requalificada à comunidade. “Portanto, esta é uma noite de alegria para nós e as famílias do São Pedro que há muito viviam a expectativa de ter um espaço mais digno e qualificado para o atendimento e encaminhamentos médicos”, afirmou.

O diretor da Faculdade Santo Agostinho, professor Luciano Tourinho, destacou a satisfação em poder atuar em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, para a requalificação dos equipamentos públicos e promover a saúde da população. Ele reafirmou o compromisso da FASA de manter a parceria, tendo em vista o quanto os resultados são importantes para a cidade e a instituição de ensino superior.

Na solenidade falaram ainda a representante da comunidade do São Pedro, a líder Vera Lúcia Ribeiro da Silva, e o enfermeiro Marcos Roberto dos Santos, que destacaram a importância da requalificação da USF Simão Fiterman.O ato de inauguração contou ainda com a presença dos vereadores Luiz Alberto Rosa (Luiz Júnior da Saúde), Alex Alves (Alex da Oficina) e José Boaventura (Kaiá da Saúde), além do secretários e assessores municipais.