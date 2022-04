Prefeito Augusto Castro envia proposta de reajuste dos professores à Câmara de Vereadores

O prefeito Augusto Castro(PSD) enviou à Câmara de Vereadores de Itabuna, o Projeto de Lei que dispõe sobre o reajuste de 33,24% aos professores dos níveis I,II,III e IV, da Rede Municipal de Ensino. A mensagem foi encaminhada na tarde de terça-feira passada, dia 29.

O projeto, que será apreciado pela Casa Legislativa, resulta de um acordo formalizado por representantes da categoria com a Administração Municipal. O pedido tem caráter de urgência, visto que os professores da rede municipal merecem o percentual proposto. Isso porque faz parte da Administração Municipal proporcionar aos educadores condições necessárias para a execução de suas atividades.

O percentual de reajuste salarial referido nos termos do Projeto de Lei ora encaminhado, utilizou como referência o valor de 33,24% concedido aos professores de forma linear, sendo para os profissionais dos níveis I e IV, com retroatividade ao mês de janeiro do corrente ano, em cumprimento à determinação Piso Nacional do Magistério.

As diferenças dos meses de janeiro, fevereiro e março serão recompostas em iguais parcelas durante os meses de abril, maio e junho, e aos profissionais dos níveis II e III, a partir do mês de abril do corrente ano.