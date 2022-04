Prefeito Augusto Castro faz entrega oficial da Creche Elzo Pinho de Magalhães

“Agora posso trabalhar sossegada, porque sei que meu filho vai receber uma educação de qualidade e estará seguro”, comemorou a faxineira Maria Melba Castilho, durante a entrega oficial da Creche Elzo Pinho de Magalhães, ontem, dia 25, pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD). O espaço, localizado na Nova Mangabinha, passou por adequações na estrutura física, ganhou novo telhado e um banheiro infantil.

A inauguração marca o início da entrega de outros prédios escolares da rede municipal que passaram por obras de requalificação depois de anos de abandono. “Nosso projeto é reformar 100% das nossas escolas. Iniciamos a gestão com quase 95 escolas destruídas. Agora, vamos entregar todas elas reformadas”, anunciou o prefeito Augusto Castro.

A secretária municipal da Educação, Janaína Araújo, disse que 36 escolas já foram entregues recuperadas. “É uma satisfação fazer parte desse momento. A primeira entrega oficial de uma unidade escolar”, declarou.

No discurso, ele lembrou que a Creche Elzo Pinho de Magalhães também é resultado do empenho da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) e destaca a importância de dar um futuro melhor às crianças que ali serão atendidas. “Nossa meta é fazer uma educação diferente. Aqui, os estudantes terão diversas atividades que vão elevar o aprendizado”, disse.

Em meio a alegria de pais, mães e de pessoas da comunidade do Nova Mangabinha, o prefeito Augusto Castro anunciou que conseguiu viabilizar junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) três convênios para a construção de mais creches. A gestora da Creche Elzo Pinho de Magalhães, Keila Gilvânia Bonfim, falou que o espaço é fundamental para a comunidade.

“É a única creche de Itabuna que atende a crianças de 1,5 ano de idade até três anos e onze meses”, ressaltou. A Creche Elza Pinho de Magalhães reúne 20 profissionais e as obras de requalificação eram esperadas com ansiedade por toda a equipe. “A entrega é motivo de alegria não só pra mim, mas para toda comunidade do Nova Mangabinha” celebra Keila Bonfim..