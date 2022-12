Prefeito Augusto Castro festeja indicação de Rui Costa para ministro da Casa Civil

A indicação pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do nome do governador da Bahia, Rui Costa (PT), para assumir o comando da Casa Civil, uma das mais importantes pastas do governo federal, foi festejada pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD).

À Casa Civil da Presidência da República compete assistir diretamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na gestão dos órgãos e entidades da Administração Pública federal, e na coordenação, integração, monitoramento e avaliação das ações governamentais.

“O Brasil ganha com Rui Costa à frente da Casa Civil e a Bahia estará bem representada e tende a ganhar muito mais. Além de um excepcional gestor, é um político habilidoso e muito agregador. Estou muito feliz com a indicação de seu nome. Desejo muito sucesso para ele nesse novo desafio”, comemorou o prefeito Augusto Castro.

Rui Costa deixa a Chefia do governo baiano no dia 1º de janeiro, depois de oito anos à frente do Poder Executivo da Bahia, quando passa o comando do Estado para o governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT).