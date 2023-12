Prefeito Augusto Castro lança Programa Acelera Itabuna em mais três bairros

Moradores do São Pedro receberam com alegria e expectativa a caravana de técnicos e secretários municipais liderada pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), na noite de quinta-feira, dia 21. Foi o anúncio da chegada à zona leste da cidade das obras e serviços do Programa Acelera Itabuna – o futuro começa aqui, executado pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB).

Acompanhado da secretária Sônia Fontes e demais secretários, o prefeito disse que o PAI vai alcançar toda a cidade no maior projeto de urbanização já desenvolvido na cidade para melhorar as condições de vida da população, a mobilidade urbana e inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento. Ele lembrou que o Projeto se iniciou com a pavimentação de 22 ruas no Nova Ferradas, 10 no Nova Esperança, 10 em Ferradas e 16 no Nova Itabuna.

“Começamos as obras pela zona oeste, que os técnicos definiram como Zona 3, para elevar a autoestima das pessoas, retirá-las do bairro e da lama. Estamos executando um programa de urbanização que nenhum outro prefeito fez na cidade. À exceção do ex-prefeito Ubaldo Dantas, em cujo governo fui menor aprendiz, jamais vi tamanho investimento em favor da população itabunense, principalmente aquelas que mais necessitam”, discursou Augusto Castro.

INVESTIMENTOS

Segundo ele, até desencadear as ações do Programa Acelera Itabuna – o futuro começa aqui foi necessário o saneamento financeiro do município que acumulava milhões em dívidas, a exemplo do FGTS e INSS. “Como resultado desse esforço, conseguimos viabilizar financiamento para investimentos em obras e serviços junto ao Banco do Brasil e ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA). Por isso, vamos fazer uma verdadeira revolução na busca do bem-estar dos itabunenses”, disse.

O prefeito citou outros projetos como a requalificação das praças Alvorada (Sarinha), Praça da Alegria (Fonseca), Lomanto Jr. e Praça Simão Fiterman ( São Caetano). A reconstrução de duas praças no Góes Calmon: Pastor Hélio Lourenço da Silva e Celso Fontes Lima. E sob intensos aplausos da Praça do São Pedro que havia prometido no passado. “Vou cumprir minha promessa com os moradores. O bairro terá um equipamento público com a qualidade que vocês merecem e desejam”, afirmou.

Além disso, Augusto disse que também está aberto o processo licitatório para contratação de uma empresa especializada de engenharia para construção de uma escola padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no Daniel Gomes, e que vai construir um Centro Especializado em Saúde da Mulher no antigo imóvel do SESP, no centro da cidade.

COMPROMISSOS

“Saúde é um dos meus compromissos de campanha para melhorar a atenção à saúde do povo. Fizemos muitos investimentos em reforma de unidades de saúde e abertura de dois hospitais, São Lucas e CEMEPI, a Maternidade e estamos ampliando o Hospital de Base, com investimento de R$ 60 milhões do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde da Bahia”, recordou. Ele também citou os investimentos da Educação, Esportes e Lazer, Cultura e mobilidade urbana.

A secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, informou que no São Pedro, Daniel Gomes e Pedro Jerônimo serão investidos na execução do PAI um total R$ 5.870,242,96 para a pavimentação de 20 ruas que, além de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ, terão meio-fio, revisão da rede de iluminação pública e lâmpadas LED. Ela disse ainda que o Projeto foi possível graças ao esforço e empenho do prefeito Augusto Castro e dos técnicos municipais envolvidos.

A perspectiva é que sejam urbanizadas cerca de 400 vias urbanas, 255 ruas de barro pavimentadas e 180 ruas repavimentadas, construídas praças e novas avenidas. “Com o Programa Acelera Itabuna – o futuro começa aqui estamos trabalhando para igualar as condições de vida da população de nossa cidade. Itabuna será outra cidade para se viver, morar e trabalhar. Estamos confiantes de que a partir de agora as pessoas estarão ainda mais felizes”, afirmou, acrescentando que as máquinas iniciarão as terraplanagens a partir de quarta-feira, dia 27.

Na solenidade de anúncio das obras do PAI e assinatura da ordem de serviço da Praça do São Pedro, discursaram o vereador Manoel Porfírio, o ex-vereador Adilson José e a diretora da Escola Antônio Menezes Filho, Bete Faneca, que agradeceu ao prefeito Augusto Castro os investimentos na unidade escolar a exemplo da requalificação, mobiliário e materiais didáticos que não fazem inveja às escolas privadas.

Prestigiaram o evento, os secretários municipais Rosivaldo Pinheiro (Governo), Thiago Barra (Relações Institucionais e Comunicação), Adriana Tumissa (Educação), Thales Silva (Transportes e Trânsito) e Major Fábio Santana (Segurança e Ordem Pública). Os vereadores Nem Bahia e Gilson da Oficina e o diretor Administrativo da EMASA, Babá Cearense.