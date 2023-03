Augusto Castro lança Programa Ilumina Itabuna com mais de R$ 13,5 milhões em investimentos

Gestão completa, continuada e eficientização energética do Sistema de Iluminação Pública são focos do Programa Ilumina Itabuna lançado no final da tarde de ontem, dia 29, pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), durante solenidade de assinatura da ordem de serviço no estacionamento do Centro Administrativo Firmino Alves.

O ato contou com a presença de lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil, vereadores, secretários, diretores e assessores. O prefeito explicou que o programa prevê investimentos de mais de R$ 13.739622,32 na revitalização, requalificação e melhoria da iluminação nos bairros, distritos e na área central da cidade.

O serviço será executado pelo Consórcio Grapiúna IP, que reúne empresas especializadas em Engenharia Elétrica, contratado pela Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), depois de concorrência pública.

O prefeito Augusto Castro realçou a importância da iniciativa por assegurar iluminação pública eficiente e de qualidade, como há muito vinha sendo reivindicado. Ele destacou o momento que o município enfrenta dificuldades financeiras, mas disse que os recursos estão assegurados para o Ilumina Itabuna, o maior programa de gestão e eficiência energética da história do município.

“Administrar um município do porte de Itabuna, que acumula demandas reprimidas em todos os setores nas últimas décadas, principalmente na área de infraestrutura, é missão muito complexa, que exige austeridade e racionalidade nos gastos públicos. Por conta desta postura, estamos hoje lançando este programa e superando desafios, a exemplo da execução do Mais Água para a Cidade”, frisou o prefeito.

“Com uma iluminação pública de qualidade e eficiente, haverá impactos significativos na segurança, especialmente em relação à mobilidade urbana para condutores de veículos e transeuntes”, argumentou. O prefeito disse ainda que o programa vai eliminar pontos considerados críticos, por escassez de iluminação.

A secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, falou de sua expectativa com Ilumina Itabuna, aguardado desde o início quando Augusto Castro determinou a realização de estudos e projeto para a melhoria da iluminação pública. “Através deste programa, Itabuna ganhará um dos mais modernos sistemas de iluminação no interior da Bahia, inclusive com uso de lâmpadas de LED”, disse.

O engenheiro eletricista Mailton de Moura, representante do Consórcio Grapiúna IP, disse que serão utilizados quatro caminhões-cesto e dois carros menores com seis equipes de campo com motoristas e eletricistas para executar ações do Ilumina Itabuna. “A previsão é que num prazo de dois meses a gente consiga revitalizar todo o parque de iluminação pública da cidade”, concluiu.