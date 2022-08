Prefeito Augusto Castro parabeniza o Itabuna Esporte Clube pelo título

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), se congratula com jogadores e dirigentes do Itabuna Esporte Clube, Nosso Time de Fé, pela conquista do Campeonato Baiano da Segunda Divisão e que garante retorno à série A do Campeonato Baiano de Futebol depois de empatar com o Jacobinense neste sábado, dia 13, pelo placar de 2 a 2. As felicitações também se destinam a imensa torcida que nutre verdadeiro amor pelo Dragão do Sul.

O Chefe do Executivo itabunense apoiou a equipe contribuindo com recursos financeiros, que ajudaram a chegar ao tão sonhado título. “Nossa esperança agora e contar com o apoio do Governo do Estado no projeto de recuperação e requalificação do Estádio Luiz Viana Filho, o Itabunão, para que seja novamente a casa do Itabuna Esporte Clube e de seus torcedores no próximo ano quando o time disputará a série A ao lado de agremiações importantes do nosso Estado. Temos confiança de que teremos êxito neste projeto”, disse o prefeito.