Prefeito Augusto Castro participa de Audiência no Ministério da Fazenda na Secretaria do Tesouro Nacional

Nesta quarta-feira, dia 02, o Prefeito de Itabuna Augusto Castro, acompanhado pelo Secretário da Fazenda, Davi Dultra, e a Contadora Geral, Edvânia Souza, foram recebidos em audiência pela subsecretária de assuntos governamentais, Suzana Braga, pelo coordenador geral, Renato Andrade e o coordenador, Felipe Luduvice em uma importante audiência na Secretaria do Tesouro Nacional para tratar de uma operação de crédito destinada a investimentos na cidade.

A reunião, que ocorreu na sede do Tesouro Nacional, em Brasília, marcou um momento histórico para a gestão municipal, pois representa um marco na busca por recursos que impulsionarão o desenvolvimento da cidade em diversos setores. Com uma gestão pautada no equilíbrio fiscal, a administração de Augusto Castro tem demonstrado responsabilidade e comprometimento em garantir a estabilidade financeira do município.

O Prefeito Augusto Castro ressaltou a importância da audiência como uma oportunidade única para alavancar investimentos *em infraestrutura, educação, saúde, esportes, segurança, mobilidade urbana e demais áreas essenciais para o progresso da cidade*. “Estamos trabalhando incansavelmente para promover o crescimento de nossa cidade e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos. Essa operação de crédito é fundamental para viabilizar projetos que têm o potencial de transformar a realidade de nossa comunidade”, declarou o Prefeito.

O Secretário da Fazenda, Davi Dultra, explicou que o encontro foi uma oportunidade de apresentar com transparência a situação fiscal do município e as projeções de retorno que os investimentos podem trazer. “Nosso objetivo é estabelecer uma parceria sólida com o Tesouro Nacional, mostrando que a nossa cidade tem uma gestão fiscal equilibrada e que os recursos obtidos serão utilizados de forma responsável e eficiente”, disse Dultra.

Com a sólida base fiscal estabelecida pela administração de Augusto Castro, a expectativa é de que a operação de crédito seja aprovada, permitindo que a cidade possa alçar voos mais altos em seu desenvolvimento, garantindo assim um futuro próspero e sustentável para todos os seus cidadãos.