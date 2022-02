Prefeito Augusto Castro presta contas na abertura do ano Legislativo e anuncia investimentos

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), anunciou investimentos para o exercício fiscal de 2022 com obras de drenagem, saneamento, infraestrutura urbana, manutenção de prédios públicos, a exemplo de unidades de saúde e escolas. Ele disse que vai investir mais de R$ 40 milhões, sendo R$ 28 milhões em recursos próprios, repasses de R$ 10 milhões pelo Governo do Estado e emendas parlamentares.

O Chefe do Executivo municipal participou da sessão inaugural do ano Legislativo quando disse aos vereadores e ao público no Teatro Municipal Candinha Dória que este será um ano de muitas realizações da Prefeitura em favor da população.

O prefeito afirmou que apenas na infraestrutura serão investidos R$ 28 milhões nos bairros Emanoel Leão, Santa Clara, Santa Inês, Santo Antônio, São Lourenço, Maria Pinheiro, Jardim Grapiúna, São Pedro, Pedro Jerônimo e Califórnia. Tais localidades ganharão obras de saneamento básico, drenagem, pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), tapa-buracos nas principais vias, além de iluminação de LED.

“Vamos mudar a iluminação pública da cidade como um todo, pois, além da economia, a segurança está em primeiro lugar”, declarou. Segundo Castro, a principal ação governamental será em obras estruturantes para abrir a cidade a novos investimentos. Por isso, disse que os bairros mais afastados do centro terão prioridade. Além disso, informou que as avenidas Pedro Jorge, Roberto Santos, Bionor Rebouças e o prolongamento da Manoel Chaves serão requalificadas.

Com o apoio do governador Rui Costa, a que dedicou agradecimento especial por sua contribuição no socorro aos desabrigados e construção de 1.100 moradias, o prefeito Augusto Castro disse que o projeto de duplicação do trecho da rodovia BR-415, entre o final da Avenida Juracy Magalhães, no Fátima, ao conjunto Cidadelle, será realizado.

Também falou sobre uma terceira pista na lateral da Avenida Princesa Isabel para desafogar o tráfego de veículos no empreendimento de distribuição de gêneros alimentícios em atacado. “Estamos preparando toda a infraestrutura, as obras se iniciaram na rotatória do São Caetano. Vamos dar as condições necessárias para que sejam criados empregos, atraídos mais consumidores e renda para a cidade”, expressou.

Na primeira parte de seu pronunciamento de saudação aos vereadores, a quem chamou de parceiros na mudança que imprime na cidade, o prefeito Augusto Castro fez um relato da superação de dificuldades em 2021 quando foi possível alguns investimentos, inclusive na decoração de Itabuna para o São João e o Natal. “Aqui tem homens e mulheres que trabalharam firme na votação de projetos que beneficiaram a cidade. Então, apresentamos nosso agradecimento”, disse.

“Apresentamos o que foi possível executar, superando dificuldades causadas pela pandemia. O Hospital de Campanha, a requalificação de seis unidades de saúde e a implantação de novos serviços no Hospital de Base. A recuperação da Vila Olímpica e o campo amador, com o apoio do Governo do Estado. O fim do lixão e a capacitação dos agentes de reciclagem e por último a criação do Auxílio Recomeço e a fixação do Aluguel Social em 40% do salário mínimo para ajudar os desabrigados das enchentes”, comentou.

“Mas para este ano vamos investir quase R$ 40 milhões com o apoio do Governo do Estado, dos senadores Jaques Wagner, Otto Alencar e Ângelo Coronel, dos deputados federais Paulo Magalhães e Lídice da Mata. O governador Rui Costa liberou 1.100 moradias, R$ 2,5 milhões para a completa requalificação da feira do São Caetano e R$ 10 milhões para pavimentação no pós-enchente”, assinalou. Para o prefeito Augusto Castro, a gestão arrumou a casa ano passado. Mas 2022 será de realizações com as parcerias com os governos estadual e federal e os parlamentares parceiros. “Estou muito otimista. A cidade merece uma nova cara com requalificações, praças e avenidas”, finalizou.