Prefeito Augusto Castro recebe Comissão de Feirantes e empresários do São Caetano

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 9, uma Comissão de Feirantes e empresários supermercadistas do São Caetano. No encontro, arquitetos e engenheiros das secretarias municipais de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) e da Segurança e Ordem Pública (SESOP), por meio da Defesa Civil, apresentaram a proposta de requalificação da feira do bairro com investimentos de cerca de R$ 12 milhões pelo Governo do Estado.

O titular da SESOP, Humberto Mattos, reafirmou que os feirantes cadastrados retornarão à feira livre depois das obras que devem ser iniciadas dentro de 20 dias, com prazo de conclusão entre seis e 10 meses. Além disso, disse da necessidade de a praça da feira ser desocupada, com a transferência temporária de barracas e boxes de cereais, verduras, carnes e hortaliças, bares e restaurantes para um outro local.

No encontro, o prefeito Augusto Castro enfatizou que a obra de requalificação da feira é uma reivindicação de cerca de 40 anos dos consumidores, habitantes e feirantes do São Caetano. “Há recomendação da Defesa Civil e da Vigilância Sanitária para que o equipamento tenha condições de higiene e segurança. Além disso, o Ministério Público estadual também apresentou à Prefeitura orientação para que cessem as condições degradantes atuais”, afirmou.

Integrantes da Comissão de Feirantes explicitaram temor quanto à queda nas vendas devido à transferência do local, mas acabaram concordando com o fato de que a obra é fundamental. “A nossa preocupação é que para nós a feira é a única fonte de subsistência. Sem isso, a gente acredita que muitos irão passar fome” disse o feirante Adenilton Moreira, Peito Seco.

Ele representou os donos de barracas de cereais e se mostrou arredio à transferência das atividades para o galpão abandonado de uma indústria de calçados na Avenida Manoel Chaves, a 350 metros da feira. O empresário Jorge Dantas, dono de uma rede de supermercados, ofereceu um terreno próximo à praça da feira, sem custos para a Prefeitura ou os feirantes, durante a execução das obras. “Certamente, no curto tempo a cidade e o São Caetano vão ganhar uma nova feira estruturada, organizada, limpa e segura”, comentou.

Diante da oferta, o prefeito determinou que os engenheiros da Prefeitura e da construtora contratada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) complementassem os estudos visando a realocação dos feirantes para que as empresa sejam iniciadas. “Prevaleceu o diálogo e o bom senso. A base do governo é conversar para que haja entendimento. Vamos tocar o projeto para que seja construído um espaço moderno e confortável para feirantes e consumidores”, concluiu.