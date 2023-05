Prefeito Augusto Castro recebe em audiência Comissão Organizadora do Caravana do Judô Unimed

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), recebeu em audiência a Comissão Organizadora do Caravana do Judô Unimed, programada para o período de 20 a 22 de novembro e atenderá crianças e adolescentes das escolas públicas na Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso. O encontro foi acompanhado pelo secretário de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini.

A Caravana do Judô tem o objetivo de fomentar a prática da modalidade na região sul do Estado, além de incentivar a implantação de novos núcleos de iniciação esportiva a partir da doação de tatames e kimonos. A expectativa é que reúna entre 600 e 1000 crianças e adolescentes nas várias categorias.

A comitiva que conversou com o prefeito foi integrada pelo presidente da Federação Baiana de Judô, Marcelo Ornelas; vice-presidente, Edimerson Simplício; Gestor de Projetos, Bruno Fiaes; e Gestor de Logística, Victor Dias. A Caravana na cidade vai anteceder a etapa do Campeonato Baiano de Judô, classificatória para o Campeonato Nacional.

O evento é promovido pela Federação Baiana de Judô (Febaju) e contará com atletas das classes sub-13, sub-15, sub-18, sub-21, sênior, iniciantes e veteranos. A atividade compõe o calendário de competições estaduais realizadas em diversas cidades da Bahia, com o objetivo de fomentar a prática da modalidade, compondo o Tour do Judô.