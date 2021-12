Prefeito Augusto Castro recebe governador Rui Costa para início das obras de duplicação da 415

A tão esperada duplicação da Ilhéus – Itabuna estará se tornando realidade em breve para satisfação dos usuários da rodovia e dos turistas. No início da tarde de segunda-feira, dia 6, em Itabuna, o governador Rui Costa, acompanhado do prefeito Augusto Castro (PSD), do senador Jaques Wagner (PT-BA), secretário de Infraestrutura de Transporte, Energia e Comunicação, Marcus Cavalcanti, deputados federais e estaduais, visitou o canteiro de obras, no bairro São Judas Tadeu, em Itabuna, instalado pela construtora Paviservice.

A BA-649 terá um total de 18 quilômetros de extensão, está sendo construída na margem direita do curso do Rio Cachoeira e será interligada à rodovia BR-415 – Jorge Amado por quatro pontes e um viaduto. Será importante vetor de desenvolvimento, além de beneficiar mais de 511 mil moradores e contribuir para escoamento da produção agrícola, principalmente de grãos em direção ao Porto do Malhado, em Ilhéus, além de fortalecer o turismo.

Para muitos itabunenses, a nova rodovia estadual representa um grande avanço não só para Itabuna, mas para toda a região, cujos principais atrativos turísticos estão situados no litoral de Itacaré, Ilhéus, Una e Canavieiras. O investimento previsto é de R$ 141 milhões e o contrato prevê a conclusão das obras em até 30 meses.

“Nós estamos fazendo esta duplicação com recursos próprios do Estado da Bahia. Além de requalificar o acesso a Ilhéus, abrirá um novo vetor de desenvolvimento para Itabuna e região. Esse investimento atrairá outros investimentos”, disse o governador Rui Costa. Segundo ele, “isto significa mais emprego e renda para a população e é isso que nós queremos, trabalhar e entregar serviços e obras”, afirmou.

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), ressaltou que a obra é um sonho de décadas. “O governador chega para a ordem de serviço, com as máquinas já no local. Isso é muito bom”, frisou, lembrando a Prefeitura de Itabuna em parceria com o Governo do Estado tem um projeto que prevê a duplicação do eixo urbano da Ilhéus – Itabuna do posto de combustíveis no final da Avenida Juracy Magalhães até o Cidadelle, imediações dos atacadões.

Também prestigiaram o evento, o secretário de do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, o deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA) e os deputados estaduais Rosemberg Pinto, Eduardo Salles, Fabíola Mansur, Osni e Adolfo Menezes. Ainda, os secretários municipais de de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro, de Relações Institucionais e Comunicação, José Alcântara Pellegrini, de Planejamento, Sônia Fontes, e de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr.