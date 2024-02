Prefeito Augusto Castro sanciona Lei de Incentivo às agremiações que participam da Lavagem do Beco do Fuxico

Na noite de quinta-feira passada, dia 1º, no Centro de Cultura Adonias Filho, foi marcada por um momento histórico. Pela primeira vez após 10 anos de instituição do Sistema Municipal de Cultura em Itabuna, a gestão do prefeito Augusto Castro (PSD) fez o repasse do recurso previsto ao Fundo Municipal de Cultura.

“Neste momento, também emplacamos o lançamento da Escola de Talentos, mais uma promessa do Plano de Governo que o prefeito vem desenvolvendo desde 2021 e que será executada através da parceria entre a Prefeitura de Itabuna e Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC)”, declarou o presidente Aldo Rebouças.

“Esta ação tem como objetivo promover a arte e a cultura nas mais variadas localidades do município, além de despertar talentos. A nossa escola contará, inicialmente, com aulas de Violino, Danças Populares e Urbanas, Ballet, Bateria, Violão, Sopro/Flauta, Percussão, Capoeira, Teclado, Canto e Técnica Vocal, canto Hip Hop e Teatro”, acrescentou.

“A arte abre portas, desperta novos olhares sobre a vida. Vamos aproveitar essa oportunidade para descobrir talentos entre crianças, adolescentes e adultos.” ressaltou o presidente da FICC, Aldo Rebouças .

Ainda no evento, foi sancionada a Lei Municipal n° 2.660, que vai premiar os nove blocos tradicionais que participarão da Lavagem do Beco do Fuxico com o valor de R$ 20 mil cada. É uma forma de reconhecimento do município pelas contribuições realizadas na manutenção dessa manifestação cultural carnavalesca que se perpetua há mais de quatro décadas.

HISTÓRIA

no início da década de 1980, o empresário e carnavalesco Nérope Martinelli conversou com o despachante e ex-jogador de futebol Abelardo Moreira, Bel, no seu escritório na Travessa Adolfo Leite (Beco do Fuxico), que havia recebido a visita do amigo e engenheiro Roberto Carlos Godygrover Bezerra (Malaca), morador de Salvador. Ele lhe relatou a lavagem do Beco da Maria Paz, o que evoluiu para a criação da Lavagem do Beco do Fuxico.

Reduto da boemia itabunense, a Travessa Adolfo Leite concentra o ABC da Noite, do lendário Caboclo Alencar, e outros bares que ao meio-dia e aos finais de tarde de segunda a sábado, se enchem de amigos e clientes para o papo, a cervejinha, a batida de sabores de frutas tropicais e claro: a resenha diária sobre variados assuntos, incluindo futebol e casos prosaicos da cidade.