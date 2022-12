Prefeito Augusto Castro substitui secretários e presidência da Fundação Marimbeta

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), fez substituições no 1º e 2º escalão do seu governo de acordo com decretos publicados na edição nº 5.589 desta quinta-feira, dia 2. A posse dos novos nomeados deve ocorrer gradualmente, a partir da próxima semana.

Na Secretaria Municipal de Governo foi nomeado o advogado José Alberto de Lima Filho, ex-candidato a deputado estadual e ex-secretário municipal de Gestão e Inovação até março deste ano. Ele substitui a enfermeira Fernanda Cândida Ludgero.

Na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) assume interinamente a atual titular da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), Sônia Fontes, que vai acumular os cargos, optando pela remuneração atual. A arquiteta e urbanista substitui o engenheiro civil Antônio Almir Santana Melo Jr.

O vereador Manoel Raimundo Porfírio (PT) assume o cargo em comissão de diretor-presidente da Fundação Marimbeta – Sítios da Integração da Criança e do Adolescente. O edil substitui a engenheira agrônoma Cilene Nascimento Souza.