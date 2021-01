Prefeito Augusto Castro visita Hospital de Base para conhecer necessidades

Para ver e acompanhar de perto a atual situação do Hospital de Base de Itabuna, o prefeito Augusto Castro visitou a unidade no final da manhã de quarta-feira (6), acompanhado da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar. As condições de atendimento a pacientes da Covid-19 em leitos de UTI e clínicos foram relatadas pelo médico Eduardo Kovalski Neto, diretor-presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (Fasi).

Augusto Castro visitou as enfermarias completamente e as salas com equipamentos como Raios-X digital, Tomógrafo e os Centros Cirúrgicos. Também esteve na unidade onde está sendo instalado o equipamento de Ressonância Magnética essencial aos exames de rotina e diagnóstico d e pacientes pelos médicos.

Na oportunidade, o prefeito lembrou que conseguiu muitas emendas ao Orçamento Geral da União junto a parlamentares aliados da bancada baiana no Congresso Nacional. Na visita, ele também fez indagações sobre o atendimento a urgências e emergências e sobre as condições de oferta de oxigênio e outros insumos ao diretor-administrativo e financeiro da Fasi, Ronaldo Abude Eustáquio da Silva, que estava acompanhado do assessor jurídico Tasso Soares.

O prefeito assegurou aos diretores da Fasi e do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães que não faltarão recursos financeiros para que o atendimento de qualidade continue sendo garantido aos pacientes de Itabuna e dos cerca de 120 municípios pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Augusto Castro reafirmou seu compromisso com a Saúde da população, tendo lembrado que a UPA 24 Horas, no Monte Cristo, e a rede de unidades básicas e de saúde da família passarão por requalificação.