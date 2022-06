Prefeito Augusto Castro visita SENAI CIMATEC e firma parcerias para o desenvolvimento de Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), participou de um encontro, em Salvador, na sexta-feira, dia 17, com o atual coordenador de Projetos do SENAI CIMATEC (Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia), o ex-senador Walter Pinheiro, e com o diretor de Operações, Luiz Breda, onde iniciou as conversas para firmar parceria entre a instituição e o município de Itabuna. Pelo projeto, serão estimulados vetores de crescimento e desenvolvimento das atividades econômicas, com ênfase na indústria e tecnologia. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), participou de um encontro, em Salvador, na sexta-feira, dia 17, com o atual coordenador de Projetos do SENAI CIMATEC (Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia), o ex-senador Walter Pinheiro, e com o diretor de Operações, Luiz Breda, onde iniciou as conversas para firmar parceria entre a instituição e o município de Itabuna. Pelo projeto, serão estimulados vetores de crescimento e desenvolvimento das atividades econômicas, com ênfase na indústria e tecnologia.

“Itabuna é um dos principais eixos de desenvolvimento entre o nordeste e sul do país e principal rota de integração do futuro Porto Sul. Temos que aproveitar essa potencialidade”, frisou o prefeito na visita ao CIMATEC. A instituição atua em 44 áreas de trabalho, desde robótica, supercomputação, medicina e farmacologia, mecânica de precisão, soluções para a área de Infraestrutura, eficiência energética e energias renováveis e até estruturas aeronáuticas para a Embraer.

O prefeito Augusto Castro enfatizou que a Administração Municipal já vem investindo nos setores de tecnologia e inovação, inclusive dispõe de projetos para o incremento da atividade econômica no município e a CIMATEC será uma aliada importante para isso, principalmente na reformulação do parque

industrial.

“O ex-senador Walter Pinheiro nos mostra aqui a capacidade que o CIMATEC tem de apresentar algo novo, algo de avanço importante para que Itabuna possa ter, quem sabe no futuro, muito do que o SENAI CIMATEC já produz. E, com sua estrutura, daremos um salto de qualidade também nos serviços oferecidos ao município, como por exemplo, a testagem da qualidade de nossa água e o avanço na tecnologia dos nossos serviços médicos”, disse o prefeito.

Também participaram do encontro, os secretários municipais José Raimundo Araújo, da Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Sônia Fontes, do Planejamento, Almir Melo Jr, da Infraestrutura e Urbanismo, José Alcântara Pellegrini, de Relações Institucionais e Comunicação, o diretor-presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, e o assessor especial, Afonso Dantas.