Prefeito Augusto Castro vistoria as obras de requalificação da Vila Olímpica de Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), vistoriou na manhã desta segunda-feira, dia 4, as obras de requalificação da Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso Silva. Por meio da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o equipamento esportivo está sendo requalificado e ampliado pelo Governo do Estado em parceria com o município.

Atualmente 40% das obras já estão concluídas de acordo com a avaliação dos engenheiros. “Itabuna receberá um moderno e bem estruturado equipamento para a prática esportiva. Os nossos jovens e os praticantes de diferentes modalidades esportivas da região sul do Estado contarão com a estrutura necessária para suas atividades”, destacou o prefeito Augusto Castro.

O prefeito lembrou que Itabuna sempre foi um celeiro de bons atletas, com destaque nos cenários baiano e nacional dos esportes de quadra. Por isso, a recuperação da Vila Olímpica era uma necessidade urgente.

“Durante muito tempo este importante equipamento esteve abandonado. Mas, contando com o apoio do governador Rui Costa e do secretário Davidson Magalhães, titular da Setre, estamos trabalhando para devolvê-lo às atividades esportivas”, salientou.



Além da recuperação de espaços já existentes, como fachada, piscina, vestiários, almoxarifado, arquibancadas, quadras poliesportivas e espaços comuns, também serão instalados equipamentos para novas modalidades esportivas, como por exemplo, pista de atletismo, campo de futebol society com grama sintética, quadra de areia, sistema de acessibilidade e de combate a incêndio.

Liderança política que esteve representando o titular da Setre, Davidson Magalhães, o ex-vice-prefeito Wenceslau Júnior destacou a importância da parceria com a Prefeitura de Itabuna. “Aqui está sendo construída uma nova Vila Olímpica, com opções para novas modalidades e o mais importante, com toda a segurança necessária”, concluiu.

A vistoria também foi acompanhada pelo secretário de Relações Institucionais e Comunicação, José Alcântara Pellegrini, pelo assessor da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Marcos Souza, Kiko, e pela vereadora Wilmaci Oliveira (PCdoB).