Prefeito Augusto Castro vistoria obras de infraestrutura no bairro Nova Ferradas em Itabuna

O prefeito Augusto Castro (PSD) esteve na manhã de quinta-feira, 27, em visita ao Bairro Nova Ferradas. Ele foi acompanhar de perto as obras de requalificação de ruas que estão sendo realizadas pela Mazza Engenheira, e afirmou que o momento é de muita alegria por anunciar uma obra tão importante e necessária “’para uma melhor qualidade de vida de nossa população”.

O prefeito fez questão de ressaltar que não é apenas mais um serviço que se faz no bairro, mas um serviço completo que começou com a implantação de redes de drenagem de águas pluviais, remoção de materiais úmidos e colocação de matacões (pedaços brutos de rocha) pela Emasa, e já nesta semana começa a pavimentação asfáltica de todas as ruas do bairro, inclusive as transversais. O serviço inclui a reforma da praça e termina com a iluminação pública completa no bairro.

A Secretária de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), Sônia Fontes, disse que a prefeitura está apenas executando tudo o que foi planejado e sonhado. “Este é o sonho do povo, o sonho do prefeito Augusto Castro, o sonho de uma comunidade que está sendo realizado”. A secretária conclui confirmando que as oito ruas do barro Nova Ferradas também receberão asfalto.

Morador do bairro há 35 anos, Jeferson Miranda não escondeu a satisfação em ver a equipe de operários atuando em sua rua e disparou: “é uma alegria sem tamanho saber que o coração do nosso bairro passa por um serviço completo e tão esperado “. O “coração do bairro” a que ele se refere é o corredor de ônibus da Rua Principal, que começa a receber aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

A titular da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), explicou que esse tipo de asfalto, com múltiplas camadas, é o mais utilizado nas vias urbanas e rodovias brasileiras, por sua resistência e por sua capacidade de receber a carga dos veículos pesados.

“Nosso bairro e nossa cidade como um todo, nunca vimos um trabalho tão bem feito quanto esse que vem sendo executado pela prefeitura em diversas partes, inclusive com o acompanhamento da equipe técnica da Secretária de Infraestrutura e Urbanismo e até o prefeito Augusto Castro, que também faz questão de fazer a vistoria”, disse Jeferson.