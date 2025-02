Prefeito de Ilhéus apresenta balanço dos primeiros 50 dias e expõe situação financeira do município

Nesta quinta-feira (20), o prefeito de Ilhéus, Valderico Junior, se reuniu com secretários municipais e vereadores no salão do Ilhéus Praia Hotel para apresentar um balanço dos primeiros 50 dias de governo e discutir os desafios da gestão. Convocado pelo chefe do Executivo, o encontro reforçou o compromisso com a transparência e o diálogo entre os poderes.

O destaque da reunião foi a exposição detalhada da situação financeira do município. Ilhéus acumula uma dívida consolidada de quase meio bilhão de reais (R$ 488.352.652,00), resultado de compromissos não honrados por gestões anteriores. O montante inclui dívidas previdenciárias, FGTS, precatórios vencidos e financiamentos que comprometem a saúde fiscal da cidade. Sem contar que novos passivos podem surgir, aumentando ainda mais o saldo negativo deixado pela administração passada.

Outro dado preocupante apontado na reunião foi a relação entre receitas e despesas nos últimos dois anos. Em 2023, a Prefeitura de Ilhéus registrou um superávit de R$ 55,6 milhões. No entanto, em 2024, a situação se inverteu, com um déficit de R$ 46,5 milhões – a arrecadação totalizou R$ 764,7 milhões, enquanto as despesas atingiram R$ 811,3 milhões.

Diante desse cenário, o prefeito Valderico Junior criticou a irresponsabilidade fiscal da gestão anterior e reafirmou o compromisso com a recuperação financeira do município. Segundo os estudos conduzidos pelas empresas de consultoria que prestam apoio técnico à equipe desde a transição de governo, será necessário um prazo de dois anos para equilibrar as contas públicas.

“Recebemos uma cidade que gastou mais do que arrecadou, e essa conta chegou para a nossa gestão. É um desafio enorme, mas que vamos enfrentar com planejamento e responsabilidade”, disse o prefeito.

A reunião também serviu para apresentar os próximos passos da administração municipal, com foco na superação dos desafios herdados e no desenvolvimento de projetos para a cidade. A Prefeitura de Ilhéus seguirá empenhada em viabilizar investimentos para as áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego e renda para a população de Ilhéus.