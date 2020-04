Prefeito de Ilhéus confirma 21 casos de  coronavírus e faz apelo desesperado

Com um apelo um tanto desesperado, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), acaba de confirmar que a cidade 21 casos confirmados da Covid-19 – doença provocada pelo novo coronavírus, já uma pandemia.

“Pelo amor de Deus, fiquem em casa! Eu, como prefeito, como médico, estou fazendo de tudo com a nossa equipe, com o governador Rui [Costa], com o secretário Fábio Villas-Boas. Vocês precisam colocar na cabeça para ficar em casa, não ter contato com os idosos, lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Não é possível estar andando em ruas aglomeradas, a gente está pedindo desde o início”, clamou.

Taxativo, o gestor acrescentou: “O momento agora é de ficar em casa, evitar mortes, evitar UTI [Unidade de Terapia Intensiva]! Mesmo a gente se preparando, talvez não dê conta! Não é possível que vocês não estão entendendo isso”.