Prefeito de Ilhéus se reúne com manifestantes e propõe comissão para acompanhar transporte público

O prefeito de Ilhéus, Valderico Junior, recebeu, nesta segunda-feira (17), um grupo de pessoas que participou do protesto realizado pela manhã, no centro da cidade, para reivindicar melhorias no transporte público. Durante a reunião, o prefeito reforçou seu compromisso com um serviço de qualidade, declarou abertura ao diálogo e compreendeu as demandas apresentadas. O encontro contou com a presença de secretários, superintendentes e assessores.

Como encaminhamento da discussão, o prefeito Valderico Junior propôs a criação de uma comissão entre os usuários do transporte coletivo, formada por quatro pessoas que possam representar as zonas sul, norte e oeste da cidade. Esse grupo participará de reuniões com representantes das empresas de ônibus e com uma comissão da prefeitura, garantindo a participação popular nas decisões sobre o sistema de transporte.

Em contato com as duas empresas que operam na cidade, a gestão municipal já havia cobrado melhorias no serviço. Como parte das ações para solucionar os problemas recorrentes, Ilhéus contará com 30 novos ônibus, sendo 15 de cada viação. Enquanto os veículos não chegam ao município, a prefeitura segue fiscalizando e cobrando medidas imediatas.

“Estamos tratando o transporte público com muita seriedade. Sabemos dos problemas que a população de Ilhéus enfrenta há oito anos e estamos comprometidos a solucionar essa situação. Queremos a sociedade junto conosco nesse processo”, afirmou o prefeito.