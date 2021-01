Prefeito de Itabuna Augusto Castro abre a vacinação de idosos no Abrigo São Francisco

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, acompanhado da Primeira-Dama e secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andréa Simas Castro, participou da abertura da campanha de vacinação de idosos contra a Covid-19, na manhã desta terça-feira, dia 26, no Abrigo São Francisco de Assis, bairro Santo Antônio.

Augusto foi acompanhar de perto a imunização dos idosos que vivem nesta instituição de longa de permanência por uma equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e assistentes sociais da Secretaria de Combate à Pobreza.

“Estamos vivendo um momento muito importante, e que nos enche de esperança de dias melhores. Continuarei trabalhando para que, muito em breve, esse momento de imunização chegue para todos os itabunenses”, destacou o prefeito.

A vacinação de pessoas acima de 60 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI (abrigos, asilos, casa de acolhimento, etc) dá continuidade à execução do Plano Municipal de Vacinação.

Numa primeira etapa foram vacinados profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combata à doença. Na tarde de terça-feira, dia 26, os médicos e profissionais da saúde, inclusive do Centro de Referência em Prevenção, Assistência e Tratamento (Cerpat) terão doses da vacina.

Na manhã de quarta-feira, será a vez dos profissionais do Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães, dentistas e nutricionistas. No turno da tarde, será a vez dos profissionais do Samu-192 e da UPA 24 horas, no bairro Monte Cristo, que ainda não receberam a primeira dose.

Na quinta-feira, serão imunizados os profissionais da saúde que trabalham nos Hospitais Calixto Midlej Filho e Manoel Novaes, da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Na sexta-feira, dia 29, durante todo o dia serão vacinados os profissionais de saúde que trabalham nas clínicas particulares.

NOVENTA DIAS

Neste momento a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está utilizando o imunizante proveniente do consórcio Oxford/AstraZeneca. Ontem a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) enviou ao município 1.800 doses. Na primeira fase, foi aplicada a chinesa Coronavac, da Sinovac, quando foram recebidas 2.200 doses.

No Brasil, a vacina do consórcio Oxford/AstraZeneca está sendo fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz. A recomendação é que a vacina seja aplicada em duas doses, sendo a segunda com 90 dias.