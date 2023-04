Prefeito de Itabuna define medidas preventivas para a segurança escolar

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), na noite de segunda-feira, dia 17, recebeu em audiência os secretários municipais da Educação, Adriana Tumissa, de Segurança e Ordem Pública, Humberto Mattos, e de Esporte e Lazer, José Alcântara Pellegrini. Na pauta, as medidas preventivas contra a violência nas escolas que mobiliza autoridades em todo o país.

O encontro serviu para traçar medidas para prevenir situações que podem colocar em risco a vida dos alunos e a comunidade escolar, embora a situação na Rede Municipal de Ensino seja de absoluta normalidade, como relatou a titular da Secretaria Municipal da Educação.

Durante o encontro, o prefeito de Itabuna determinou o monitoramento das unidades por meio de ronda escolar pela Guarda Civil Municipal (GCM) e também pelos policiais militares para que sejam garantidas a paz e a segurança.

“Estamos reforçando a segurança escolar, comprando detectores de metal e outros equipamentos que vamos implantar, porque precisamos realmente ter esse cuidado com as nossas crianças e professores no ambiente escolar”, destacou Augusto Castro.

A secretária municipal da Educação, Adriana Tumissa, afirma que a ronda da GCM é uma ação preventiva que vai garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários. “Apesar de não ter acontecido nenhum ataque no município, a gestão do prefeito Augusto Castro se antecipou com o esquema preventivo nas escolas, que é ação necessária diante dos inúmeros ataques que ocorreram no Brasil”, disse.

A titular da SEDUC afirmou que haverá outras novidades, já que novos encontros com gestores de Departamentos, Conselho Municipal da Educação e outros segmentos estão programados. Dentre estas, e um botão do pânico que será um recurso que os diretores terão acesso de maneira efetiva em situações de emergência.

.“Com um grupo mais extenso de profissionais vamos nos concentrar no combate a violência nas escolas com a implantação de observatório de inteligência e ações. Depois de decidir alguns detalhes, vamos conversar com a comunidade escolar”, salientou.