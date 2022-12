Prefeito de Itabuna lamenta a morte de Ary Quadros

Com sentimento de pesar, tomei conhecimento do falecimento do professor universitário Ary Quadros Teixeira, presidente do Centro Espírita Casa de Guará, em Itabuna. Ele faleceu no Hospital Santa Isabel, em Salvador, onde estava internado há 15 dias, em consequência de problemas coronarianos.

O professor Ary Quadros Teixeira iniciou-se no espiritualismo em 1964, quando foi batizado nos rituais umbandistas, acolhido pelos padrinhos espirituais, os caboclos Javante e Sussu, que o acompanham até hoje. Há 10 anos, abraçou a Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec, tendo iniciado o processo de educação da mediunidade psicográfica e psicofônica.

Era dirigente da AJE-BAHIA/SUL – Associação Jurídico-Espírita do Sul da Bahia, tendo escrito vários livros, dentre os quais “Amor em Sol Maior”, Editora Conhecimento. Casado, deixa três filhos, a delegada da Polícia Civil, Katiana Amorim, a médica Inaia Teixeira e o odontólogo Pery Teixeira, além de uma neta, todos espíritas.

O corpo será trasladado para Itabuna, onde será velado e o sepultamento do Cemitério do Campo Santo terá horário definido pela família.

Itabuna, 27 de dezembro de 2022

Augusto Castro