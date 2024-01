Prefeito de Itabuna visita obras da primeira loja da Rede Atakarejo

O prefeito Augusto Castro (PSD) visitou na manhã desta sexta-feira, dia 12, as obras e serviços de construção da primeira loja da Rede Atakarejo que será inaugurada no primeiro trimestre em Itabuna, no Bairro São Caetano. No canteiro, foi recebido por engenheiros e operários.

Ele esteve acompanhado dos secretários Sônia Fontes (Infraestrutura e Urbanismo), Rosivaldo Pinheiro (Governo), Major PM Fábio Santana (Segurança e Ordem Pública) e de representantes de outros setores da Administração Municipal.

Para o prefeito Augusto Castro é fundamental oferecer condições para que o município atraia empreendimentos como a Rede Atakarejo e que haja expansão dos negócios locais. A rede é um dos principais atacadistas e de varejo da Bahia. “Gera emprego e traz desenvolvimento para a nossa cidade. Todos saem ganhando”, comentou.

Ele aproveitou o momento para lembrar a importância de sempre firmar parcerias com empresas dos vários segmentos econômicos. “Trabalhamos muito para mudar o perfil urbano da nossa cidade e gerar oportunidades de emprego e renda para o nosso povo” afirmou.

“Em março, será inaugurada essa primeira loja e a expectativa do grupo empresarial é de que logo após serão iniciadas as obras da segunda loja, na saída para Ilhéus. Itabuna só tem a ganhar”, disse Augusto Castro.