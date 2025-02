Prefeito de Itaju do Colônia eleito presidente da AMURC

Por aclamação e com grande participação de autoridades, prefeitos, vice-prefeitos e representantes dos municípios associados, o prefeito de Itaju do Colônia, Elder Marques Fontes (PSD), foi eleito presidente da Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia (AMURC), , nesta quinta-feira, 6. Em conjunto com a sua diretoria, ele terá mandato no biênio 2025 – 2026.

Durante a sua fala, o prefeito Elder Fontes destacou que a AMURC é uma das instituições mais importantes da região e que conquistou, ao longo de 40 anos de fundação, uma grande representatividade política e de influência para o atendimento às pautas municipalistas que mais impactam o dia a dia do cidadão.

Ele ainda fez uma convocação a todos os prefeitos no sentido de estarem unidos para o fortalecimento da Região Cacaueira. “Nós vamos debater juntos e, por isso, vamos precisar nos unir para deliberar sobre assuntos em comuns na nossa região. Precisamos permanecer unidos para defender as pautas que influenciam diretamente nos nossos municípios”, destacou o presidente.

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Alessandro Santana, destacou o trabalho de atuação da AMURC em prol do fortalecimento dos municípios, através do programa de qualificação dos servidores municipais em parceria com a instituição de ensino superior e o PROEX. Aliado a isso, colocou a instituição à disposição dos prefeitos para trabalhar em rede de colaboração.

A reitora da UFSB, Joana Guimarães Luz, destacou a grande parceria estabelecida com a Associação, desde a fundação da universidade na sede da AMURC. Ela ainda ressaltou que “está à disposição dos prefeitos para estreitar e dialogar sobre projetos e parcerias visando o desenvolvimento dos municípios”.

Na solenidade, o vice-prefeito Josué Brandão Júnior (PV) representou o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), eleito 1º secretário, que cumpre agendas em Salvador e Brasília. Na sua fala fez um elogio às mulheres prefeitas e presentes ao evento de aclamação da chapa única, com uma saudação à Primeira-dama de Itabuna, Andrea Castro.

CURRÍCULO E COMPOSIÇÃO

O presidente Elder Marques Fontes (PSD) é bacharel em Direito, advogado, produtor rural e encontra-se no seu primeiro mandato como prefeito de Itajú do Colônia. A frente da presidência da AMURC, o prefeito coordenará a instituição juntamente com a seguinte diretoria de prefeitos associados:

Como 1º vice-presidente, Jairo Pereira Cruz (AVANTE), do município de Camamu; como 2º vice-presidente, Orleans Mascarenhas dos santos (PSD), do município Jussari; como 1º secretário, Augusto Narciso Castro (PSD), do município de Itabuna; como 2º secretário, Heliton Fabiano Tavares da Silva Pereira (PP) do município de Piraí do Norte; Como 1º tesoureiro, Milton Dias Cerqueira (PSD) do município de Coaraci e como 2º tesoureiro, Hermanio Leonardo Santos da Silva (PSB), do município: Floresta Azul.

No Conselho Consultivo (consórcios), o presidente Paulo César Bomfim de Oliveira (PSD), do município de Camacã; o vice-presidente Marcos Marciel Pinheiro de Jesus (PODEMOS) do município: Almadina; como secretário geral, o prefeito Salomão Brito de Cerqueira (PSD), do município de Ibicuí.

Na composição Conselho Fiscal, como titulares: o prefeito Fernando Mansur Gonzaga (PSD), de Arataca, o prefeito Reinaldo Martins de Almeida (AVANTE) de Itapé, o prefeito Sebastião Moreira (PSB) de Mascote, o prefeito Juraci Dias de Jesus (AVANTE), de Barro Preto e a prefeita Glis Laine Dòrea Alves (AVANTE) de Itapitanga.

Como suplentes, o prefeito Robson Venâncio do Nascimento (PT) de Pau Brasil, a prefeita Daiana Santos Santana (AVANTE) de Gandu, o prefeito Rodson Pereira Costa, de São José da Vitória (PODEMOS), o prefeito de Fabiano de Jesus Sampaio (PP), de Firmino Alves e David César Lousada Alvares (AVANTE) de Iguaí.