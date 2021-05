Prefeito de segundo mandato, Bruno Covas morre em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morreu neste domingo, 16, aos 41anos de idade. Ele tinha câncer, doença diagnosticada há cerca de dois anos, já com metástase. Deixa mulher e um filho de 15 anos.

O corpo será levado para o Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura, onde, às 13h, haverá no hall monumental do 3º andar uma cerimônia breve para familiares e amigos próximos. Depois, seguirá em carro aberto em um cortejo até a Praça Oswaldo Cruz.

Informa o G1 que o enterro, também restrito à família, será no Cemitério do Paquetá, em Santos , onde foi sepultado o corpo de Mário Covas, ex-governador de São Paulo e avô de Bruno que também morreu em decorrência de um câncer, em 2001.

Covas teve o câncer diagnosticado em outubro de 2019, após ser internado com uma infeção na pele chamada erisipela. O tumor regrediu, mas, neste ano, novos nódulos foram encontrados no fígado, na coluna e na bacia.

Eleito vice-prefeito de São Paulo no pleito de 2020, Ricardo Nunes (MDB) assume em definitivo a cidade de São Paulo após a morte do prefeito eleito Bruno Covas (PSDB). Ele estava como prefeito em exercício desde o dia 2 de maio, pelo período de 30 dias, quando Covas se licenciou para dar continuidade do tratamento contra o câncer. As informações são do G1.