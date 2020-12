Prefeito Fernando Gomes testa positivo para coronavírus

O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes (PTC), está infectado pelo novo coronavírus, como confirmou há pouco a assessoria de imprensa do município. Aos 81 anos, ele tinha sido submetido a exame de RT-PCR, considerado o mais seguro para detectar a presença do vírus causador da Covid-19.

Um dia depois do resultado negativo no teste rápido, o material para o exame tinha sido colhido no sábado (12) e o resultado veio na manhã de hoje. Ainda conforme a assessoria, ele está assintomático e cumpre isolamento em casa.

No início da tarde de ontem (16), ele tinha dado entrevista ao vivo, no estúdio da TV Cabrália. Sem máscara e em tom de despedida, ele disse torcer para que o prefeito eleito Augusto Castro (PSD) faça um bom governo e adiantou que iria pessoalmente transmitir o cargo ao novo gestor. “Desejo que ele faça o que eu fiz ou ainda mais”, afirmou, diante do apresentador Tom Ribeiro.

O prefeito considera ter trabalho intensamente, inclusive neste último ano de gestão. Citou o asfaltamento de 34 bairros, a inauguração do Teatro Candinha Doria e da Barragem do Rio Colônia, obras pelas quais agradeceu o apoio do governador Rui Costa.

Questionado sobre as recorrentes faltas de água em diversos bairros, mencionou a tubulação velha da Emasa (Empresa Municipal de Águas e Saneamento) e voltou a defender uma PPP (Parceria Público-Privada), para que a concessionária faça os investimentos em estrutura e também possa despoluir o Rio Cachoeira, onde é jogada a maior parte dos esgotos de Itabuna.