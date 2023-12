Prefeito lamenta a morte de Zé Silva, ex-treinador de Itabuna

Na manhã desta terça-feira, dia 19, recebi com tristeza a notícia do falecimento do ex-treinador do Itabuna Esporte Clube e ex-funcionário do Banco do Brasil, o itabunense José Silva Filho, aos 80 anos de idade na cidade onde nasceu e a que mais amou. Ele era pai do diretor de Esportes da Secretaria de Esportes e Lazer, Gabriel Silva.

Carinhosamente chamado de professor Zé Silva, foi técnico de futebol de algumas Seleções da região no Campeonato Intermunicipal de Futebol. Nasceu em 05.02.1943.

Na juventude, foi atleta do Janízaros, lendário clube do futebol amador itabunense, sendo também o mais novo árbitro a apitar jogos da Federação Bahiana de Futebol, com apenas 22 anos de idade.

Além do Itabuna Esporte Clube, também foi técnico do Grapiúna Atlético Clube, segundo time profissional da cidade.

Deixa viúva dona Marlene, os filhos Gabriel e Cláudia, cinco netos (Simon, Samantha, Giulliano, Ana Clara e Lucas) e um bisneto, Bento. Peço a Deus, o Misericordioso, que receba sua alma em Glória e a seus familiares e amigos conforte.

O corpo do ex-técnico de futebol José Silva Filho será velado no SAF e o sepultamento acontece amanhã, dia 20, às 15h30, no Cemitério Campo Santo.

Itabuna, 19 de dezembro de 2023

Augusto Castro

Prefeito