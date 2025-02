Prefeito Valderico Junior prestigia sessão de abertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Ilhéus

A Câmara de Vereadores de Ilhéus realizou, nesta terça-feira (04), a Sessão Solene que marcou o início oficial do ano legislativo. A solenidade contou com a presença do prefeito Valderico Junior, da vice-prefeita Wanessa Gedeon, dos secretários municipais e de outras autoridades locais.

Em seu discurso, o prefeito cumprimentou os vereadores e ressaltou a importância da relação entre os poderes Executivo e Legislativo para o avanço da cidade:

“Reconhecemos e respeitamos a autonomia e a independência dos poderes, mas também acreditamos na força da cooperação e da união. Por isso, espero que esta Casa seja também uma extensão do diálogo para viabilizarmos projetos que impactem positivamente a vida de todos os cidadãos e cidadãs ilheenses”.

O chefe do Executivo também falou sobre o plano dos primeiros 100 dias, já em curso, citando as ações do primeiro mês da gestão. Anunciou, ainda, uma série de projetos a serem realizados ao longo do ano, como a revitalização das feiras da Central de Abastecimento do Malhado e da Urbis, a abertura de um Pronto Atendimento 24 horas no Teotônio Vilela e investimentos em turismo e cultura, mencionando a entrega do Teatro Municipal e a realização do São João.

“Nossos esforços serão recompensados ​​ao vermos a cidade se reerguendo e recuperando toda a sua autoestima, que nunca deveria ter sido perdida. Nosso futuro depende da garra e do compromisso de cada um de nós”, concluiu.