Prefeitos e Bombeiros discutem estrutura contra incêndios na região

Prefeitos e secretários municipais associados à Amurc participaram nesta terça-feira (11) de uma reunião online com o Comandante do 4º Grupamento de Bombeiros Militar, Tenente Coronel Manfredo Silva Santana. A ideia é promover uma maior interlocução entre os municípios e o GBM do Sul da Bahia, visando criar uma estrutura preventiva contra incêndios e desastres em geral na região.

A reunião foi coordenada pelo vice-presidente da Amurc e prefeito de Buerarema, Vinícius Ibrann. Foram destaques na pauta as medidas de prevenção a incidentes em estabelecimentos, edificações, tendo em vista a obrigatoriedade da Lei 13.425 de 2017, que destaca a responsabilidade dos gestores municipais.

Foco na prevenção

Segundo o Coronel Manfredo, as cidades precisam estar atentas para o cumprimento de algumas medidas preventivas. “Em relação aos prédios públicos, os prefeitos precisam apresentar um projeto para ser analisado pelo 4º GBM. Nós precisamos que informem sobre as pessoas que atuam na linha de frente da Defesa Civil dos municípios, visando facilitar as ações em supostos sinistros”, declarou o Tenente.

O prefeito Vinícius destacou a imprescindível parceria entre a Amurc e o Corpo de Bombeiros, pois além de resguardar a vida da população, protege os gestores de uma responsabilização legal. “Colocamos a Amurc à disposição para que a gente possa servir de ponte de contato nas solicitações que já estão sendo feitas e monitorar a articulação. Temos que focar na prevenção sobre as vidas, que é o nosso maior patrimônio, o nosso maior bem”, concluiu. (Fonte: Viviane Cabral/ Ascom Amurc)