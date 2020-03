Prefeitos solicitam proteção para profissionais de saúde em tempos de pandemia

Apoio emergencial e célere para atendimento à população foi o pedido de prefeitos da região durante reunião com representantes do governo estadual nesta terça-feira, 24. O encontro, por videoconferência, foi promovido pela Associação dos Municípios da Região Cacaueira – Amurc. “Precisamos, com urgência, da liberação de Equipamentos de Proteção Individual [EPIs] para as equipes de saúde que estão atuando na linha de frente de combate ao Coronavírus”, enfatizaram os gestores.

Os prefeitos deixaram claro que em alguns casos, profissionais da área médica estão exigindo os equipamentos para trabalharem nas unidades de saúde local. “E estão corretos. Precisamos assegurar proteção a todos os profissionais que lidam diretamente ou indiretamente com a população”, defendeu a secretária de Assistência Social de Santa Luzia, Cinara Assis.

Em outra situação, pontuada pela secretária, o município teve que comprar o material hospitalar com o valor acima do que vinha sendo praticado no mercado, em quantidades abaixo da necessidade. “Hoje, pagamos mais caro e a quantidade quem determina é o fornecedor”, relatou a representante de Santa Luzia.

Proteção versus arrecadação

Pensando nisso, os prefeitos de Ibicuí, Itajuípe e Buerarema solicitaram o apoio da Amurc para requerer, junto ao Governo do Estado, os Equipamentos de Proteção Individual, tendo em vista a necessidade urgente. “Precisamos imediatamente desses equipamentos para que os profissionais continuem operando em nossos municípios, tendo em vista que são os entes da federação que recebem a menor arrecadação”, destacou Marcone Amaral, gestor de Itajuípe.

Além da falta de EPIs no município, o prefeito de Ibicuí, Marcos Galvão, relatou que faltam testes para o diagnóstico do vírus e o equipamento como respirador para equipar os pequenos hospitais municipais. Ao longo da sua fala, sugeriu integrar ao comitê de crise covid-19 da Amurc representantes dos comitês municipais da região. O objetivo é integrar e debater diariamente em reuniões, à distância, as suas ações e necessidades.

Economia e encaminhamentos

Entre as preocupações citadas na reunião, os gestores foram unânimes na defesa de medidas para garantir a economia local. “O ideal é que o Estado pudesse desenvolver, conjuntamente com os municípios, ações estruturantes que resultem na recuperação da economia local, pós pandemia, e ações que os gestores devam executar para não travar a economia local”, declarou o prefeito de Buerarema, Vinícius Ibrann.

O presidente da Amurc, Aurelino Cunha, que também é prefeito de Firmino Alves, declarou que encaminhará aos governos Federal e Estadual as reivindicações apontadas pelos gestores municipais. Junto a isso, levantará, junto às secretarias de saúde municipais, a relação e a quantidade de EPIs para abastecimento urgente dos postos de saúde, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e hospitais.

“Solicitamos a realização de compras compartilhadas de EPIs e outros materiais necessários através dos consórcios, para ganhar escala e assegurar melhor preço. Quanto à receita, vamos solicitar do Estado que mantenha os valores de ICMS com base nos do exercício-2019, como fez a União, em relação ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Estamos iniciando o maior enfrentamento de todos os tempos. Ou nos unimos, ou não teremos força suficiente pra fazer frente a esta pandemia”, declarou o prefeito.