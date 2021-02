Prefeitura, 15º BPM e parceiros retomam Operação Oxigênio neste final de semana

Mais ações serão realizadas neste final de semana para manter a restrição da circulação das pessoas entre as 22 e 5 horas. É a continuação da Operação Oxigênio, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, com o suporte das polícias Civil e Militar, Ministério Público, Guarda Civil Municipal, além das secretarias de Saúde; Indústria, Comércio, Emprego e Renda; fiscais da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Transportes e Trânsito.

A ação vai se fixar na fiscalização de bares para evitar a aglomeração e fazer cumprir os decretos municipal e estadual, além da distribuição de máscaras faciais. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que aglomeração de pessoas sejam evitadas para impedir a circulação do novo coronavírus e a consequente contaminação, principalmente de pessoas idosas ou com comorbidades.

As equipes da Prefeitura e das instituições de segurança voltarão a circular pelas ruas do centro e dos bairros, em horários aleatórios. Estão atuando em conjunto, o 15º Batalhão de Polícia Militar e Rotam, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e de fiscalização da Vigilância Sanitária e secretarias de Indústria, Comércio, Emprego e Renda e de Transportes e Trânsito.

No domingo, dia 22, as blitze acontecerão nas feiras livres dos bairros São Caetano e Califórnia para fiscalizar o uso de máscaras faciais pelos feirantes e consumidores, orientá-los sobre o distanciamento social e a necessidade de higienizar as mãos com água e sabão e uso do álcool gel a 70%. Tais medidas são consideradas fundamentais pelas secretárias de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, e de Segurança e Ordem Pública, Maria Alcântara.

Agentes da Secretaria de Transportes e Trânsito vão orientar o fluxo de veículos no entorno e coibir o trânsito no interior das feiras livres da cidade. Já os fiscais da Secretaria da Indústria, Comércio, Emprego e Renda vão observar o uso do solo, a higienização de barracas e se os feirantes estão disponibilizando álcool gel.

A Guardas Civil Municipal fará a segurança e a equipe da Secretaria de Segurança e Ordem Público vai distribuir máscaras doadas pela indústria Trifil e álcool gel, além de aferir a temperatura de feirantes e consumidores.