Prefeitura de Itabuna abre diálogo com Sindicato dos Servidores Públicos

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Gestão e Inovação, abriu na manhã desta terça-feira, dia 20, a mesa de negociação da campanha salarial dos servidores municipais. A primeira rodada aconteceu na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Firmino Alves.

No encontro, o secretário José Alberto Lima recebeu a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Itabuna (Sindserv), Wilmaci Oliveira, que apresentou a pauta da categoria. Entre os itens, estão a reposição salarial de acordo com os índices IPCA para os anos 2019/2020 e 2020/2021. Além disso, reajuste no ticket-alimentação, revisão do Plano de Cargos e Salários e a criação de uma comissão permanente para negociação de demandas dos servidores.



“Com exceção das demandas relacionadas à questão orçamentária, já estamos cumprindo grande parte dos itens da pauta apresentada, inclusive o Plano de Cargos e Salários”, afirma o secretário. A resolução de questões relacionadas ao acúmulo de férias e à valorização dos servidores públicos do município também foram pontuadas pelo secretário.



“Identificamos uma enorme falta de programação em relação às férias, servidores com acúmulo de vários períodos de férias e outros problemas de outras gestões. Mas, nossa equipe está empenhada, resolvendo essas questões para que não haja prejuízo tanto para o servidor como para o município”, disse José Alberto.



O titular da Gestão e Inovação ressalta que é compromisso do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, manter os servidores qualificados e motivados. “São questões que estão diretamente interligadas. Precisamos reestruturar o Plano de Cargos e Salários, fazer um trabalho de valorização, enquadrar esses servidores nos cargos com as respectivas remunerações, atendendo a questão de justiça e legalidade”, opina.



De acordo com o secretário José Alberto, a expectativa é de que até a próxima semana um novo encontro com a representação da categoria ocorra com a presença do prefeito Augusto Castro e do secretário municipal da Fazenda e Orçamento, Davi Dultra, para que as demandas do Sindserv sejam encaminhadas.



“A gestão de Augusto Castro está aberta ao diálogo permanente e honesto com o funcionalismo. Este é um princípio e um legado que queremos construir e deixar para o reconhecimento e a valorização do servidor público do município de Itabuna”, finaliza o secretário José Alberto Lima Filho.