Prefeitura apresenta mais 10 ônibus novos que passarão a integrar o transporte público de Itabuna

Nos próximos dias, mais 10 ônibus novos serão incorporados à frota do sistema de transporte público de Itabuna, totalizando neste ano 45. Os veículos foram apresentados aos usuários e à população neste domingo, dia 28, Dia da Cidade, com sua exposição na área pública em frente ao Espaço Cultural Josué Brandão, onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores.

Segundo a secretária de Transportes e Trânsito (SETTRAN), Hanna Moraes, a partir desta segunda-feira serão iniciados os trâmites burocráticos para que os carros adquiridos pela empresa Atlântico Transportes seja colocados em operação. “Gradualmente, a frota está sendo ampliada para que os usuários tenham um melhor serviço”, disse.

No dia 10 de maio, a Prefeitura de Itabuna fez a incorporação de uma frota de 35 ônibus novos visando a substituição de carros mais antigos para melhorar a qualidade do transporte coletivo e atender às demandas cotidianas dos usuários no seu deslocamento.

Depois de inspecionados, os novos ônibus foram apresentados à população em uma exposição pública ao longo da Avenida Mário Padre, no Góes Calmon, e na Alameda da Juventude, no centro da cidade. Todos os veículos adquiridos neste ano são equipados com sistema de WI-FI, ar-condicionado, câmeras de videomonitoramento e computador de bordo.

Com mais essa renovação, a concessionária Atlântico Transportes cumpre as exigências contratuais com a Prefeitura de até dois anos renovar a frota. A empresa também investiu na capacitação dos motoristas para garantir um serviço seguro e eficiente no atendimento de linhas e itinerários.