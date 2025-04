Prefeitura Augusto Castro e Reitora Luzia Matos visitaram terreno para a unidade do IFBA em Itabuna

Na manhã da última terça-feira, dia 15, o prefeito Augusto Castro (PSD) acompanhado da Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Luzia Matos, e de secretários, fizeram uma vistoria no terreno onde será construída a unidade do instituto de ensino superior no Bairro Nova Itabuna, zona oeste da cidade.

O prefeito Augusto Castro destacou o novo equipamento de ensino. “Aqui neste terreno vamos implantar o nosso IFBA de Itabuna para promover dignidade na formação e emancipação dos estudantes da região. É uma grande obra que vai dar para nossa cidade a qualidade de ensino técnico e superior”, comentou.

Augusto aproveitou o momento para agradecer a parceria do Governo Federal com o decisivo apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do governador Jerônimo Rodrigues.

O secretário municipal da Educação, Rosivaldo Pinheiro, disse que o equipamento é um importante passo para a nova configuração da cidade. “É um grande alicerce de empoderamento para o desenvolvimento não apenas de Itabuna, mas do Litoral Sul. Nós conseguimos essa unidade do Instituto Federal da Bahia, através da articulação do prefeito Augusto Castro e quem ganha somos todos nós é a educação” disse.

“Como secretário da Educação estou muito satisfeito por vivenciar e participar desse momento ao lado de todo o time do governo Augusto Castro e sob a liderança dele”, declarou, destacando que a implantação da unidade do IFBA integra o plano de desenvolvimento de Itabuna nas comemorações dos 115 anos do município.

A Reitora do Instituto Federal da Bahia, Luzia Matos, revelou que o terreno tem seis hectares e terá inicialmente 50% da área construída.

“O nosso instituto tem 24 campi espalhados pelo Estado da Bahia e agora temos muito orgulho de informar que vamos construir um novo campus aqui na cidade de Itabuna”, falou. Segundo a reitora, o campus do IFBA Itabuna terá capacidade para 1.400 estudantes e as obras serão iniciadas ainda no segundo semestre deste ano.

“Estamos estudando quais os melhores cursos técnicos e superiores para ofertar a Itabuna e região. Temos a expectativa de que em julho, no aniversário da cidade, possamos presentear a comunidade com a pedra fundamental do campus. E aí a obra vai se iniciar” relatou a reitora.

Ela destacou também que está sendo realizado o estudo de viabilidade, isto é, pesquisando como é o sistema produtivo qual vetor de desenvolvimento para, a partir destes dados, definir cursos que tenham um alinhamento com o desenvolvimento da cidade.

“Em breve, a gente vai anunciar, mas faremos audiências públicas com a comunidade, com a sociedade organizada e os empresários para exatamente dialogar sobre o papel que o IFBA de Itabuna terá”, afirmou. Acompanharam a visita o vice-prefeito e secretário de Planejamento, Josué Brandão Júnior e o secretário de Relações Institucionais Thiago Barra.