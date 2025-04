Prefeitura conclui entrega de vouchers e distribuirá 45 mil kg de peixe e kits na Semana Santa

Após concluir o processo de distribuição dos vouchers, a Prefeitura de Itabuna já está com toda estratégia finalizada para a entrega 45 mil quilos de peixe e kits da Semana Santa para 22.500 famílias em vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico) e assistidas pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS).

Os peixes e os kits serão entregues na terça-feira, dia 15, das 8 às 16 horas, no Centro de Cultura Adonias Filho, no Jardim do Ó (vouchers branco); Escola Municipal Lourival Ferreira, em Ferradas (voucher verde); Escola Municipal Frederico Smith, na Urbis IV (vouchers rosa); Vila Olímpica de Itabuna, no São Caetano (voucher azul); e na Quadra de Esportes do CISO, no Bairro de Fátima (voucher laranja).

Cada família receberá entre 1,8 e 2 kg de peixes e os kits com 1 kg de arroz, 1kg de feijão, leite de coco, azeite dendê e uma caixa de bombons de chocolates. Para garantir tranquilidade e fluidez nos cinco locais de distribuição, a SEMPS estará mobilizando mais de 200 pessoas, entre servidores de outras unidades, além de diversos veículos da da Administração Municipal.

De acordo com o secretário de Promoção Social, José Carlos Trindade, com o planejamento não haverá necessidade de as pessoas dormirem ou madrugarem na porta dos locais de distribuição ou formarem filas. “Existe uma logística já pré-estabelecida desde 2021 que garante o atendimento sem atropelos a todas as famílias beneficiadas”, disse.

Ele ressalta que a distribuição de peixes e kits da Semana Santa integram o Programa Municipal de Segurança Alimentar, que foi criado há quatro anos pela a primeira-dama Andréa Casto, então secretária de Promoção Social, com o objetivo de garantir alimentação às famílias itabunenses que vivem em vulnerabilidade social.

“Através do Programa, foi possível assegurar cestas básicas às famílias durante o período da pandemia da Covid-19, bem como a distribuição de cestas natalinas e o peixe e kits da Semana Santa”, destacou Trindade.

O secretário disse ainda que nas primeiras horas da madrugada de terça-feira começará a ser operacionalizada, a logística para a entrega dos peixes e dos kits, com o abastecimento dos locais de distribuição. A partir das 8 horas, as famílias serã atendidas pelo pessoal encarregado do trabalho.